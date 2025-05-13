Новый рейс между столицей и Днепром: "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд

Укрзализныця назначает дополнительный поезд №220/219 сообщением Киев – Днепр – Киев для улучшения пассажирского сообщения между городами.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Какое расписание движения

Дополнительный поезд №220/219 Киев – Днепр – Киев будет курсировать 16, 18, 25 мая и 1 июня.

Из Киева он будет отправляться в 13:25 и прибывать в Днепр в 20:36.

он будет отправляться в 13:25 и прибывать в Днепр в 20:36. В обратном направлении – из Днепра в 08:15, прибытие в столицу – в 16:17.

Предусмотрены остановки на станции Каменское по обоим направлениям, а также на станции им. Тараса Шевченко по направлению к Киеву.

Поезд сформирован из купейных вагонов с сидячими местами, а также доступны вагоны класса СВ.

Пассажиры, выбирающие купейные вагоны с местами для сидения, должны учесть:

нечетные места расположены у окна;

парные – ближе к двери купе.

Билеты доступны в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

Напомним, в связи с ремонтными работами на польской железной дороге УЗ внесла временные изменения в курсировании ряда поездов на участки Коломыя — Львов — Рава-Русская — Варшава.