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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева в Винницу с сидячими местами

поезд, вагоны
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд / Укрзалізниця

"Укрзализныця" анонсировала назначение дополнительного поезда №267/268 сообщением Киев – Винница – Киев. Поезд будет курсировать 18 и 25 мая.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Расписание движения:

  • Из Киева: отправление в 08:33, прибытие в Винницу в 11:46 .
  • Из Винницы: отправление в 17:39, прибытие в Киев в 20:42 .

Поезд будет сформирован из купейных вагонов, однако пассажирам будут предлагаться только места для сидения. Для удобства выбора мест "Укрзализныця" дает небольшую подсказку: нечетные номера мест расположены у окна, а парные – ближе к двери купе.

Купить билеты на дополнительный поезд уже можно воспользоваться удобными онлайн-сервисами: мобильным приложением "Укрзализныци" и официальным вебсайтом booking.uz.gov.ua. Также билеты доступны в кассах вокзалов .

Напомним, с 6 мая АО "Укрзализныця" запустило новый региональный поезд №815/816, соединяющий Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк.

Также в связи с ремонтными работами на польской железной дороге УЗ внесла временные изменения в курсировании ряда поездов на участки Коломыя — Львов — Рава-Русская — Варшава.

Автор:
Татьяна Бессараб