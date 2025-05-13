- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Києва до Вінниці з сидячими місцями
"Укрзалізниця" анонсувала призначення додаткового поїзда №267/268 сполученням Київ – Вінниця – Київ. Поїзд курсуватиме 18 та 25 травня.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Розклад руху:
- З Києва: відправлення о 08:33, прибуття до Вінниці об 11:46.
- З Вінниці: відправлення о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.
Зазначається, що поїзд буде сформовано з купейних вагонів, проте пасажирам пропонуватимуться лише місця для сидіння. Для зручності вибору місць "Укрзалізниця" надає невелику підказку: непарні номери місць розташовані біля вікна, а парні – ближче до дверей купе.
Придбати квитки на додатковий поїзд вже можна скористатися зручними онлайн-сервісами: мобільним застосунком "Укрзалізниці" та офіційним вебсайтом booking.uz.gov.ua. Також квитки доступні в касах вокзалів.
Нагадаємо, з 6 травня АТ "Укрзалізниця" запустила новий регіональний потяг №815/816, який з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.
Також, у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці, УЗ внесла тимчасові зміни у курсуванні низки поїздів на дільниці Коломия — Львів — Рава-Руська — Варшава.