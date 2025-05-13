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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Києва до Вінниці з сидячими місцями

поїзд, вагони
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" анонсувала призначення додаткового поїзда №267/268 сполученням Київ – Вінниця – Київ. Поїзд курсуватиме 18 та 25 травня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Розклад руху:

  • З Києва: відправлення о 08:33, прибуття до Вінниці об 11:46.
  • З Вінниці: відправлення о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.

Зазначається, що поїзд буде сформовано з купейних вагонів, проте пасажирам пропонуватимуться лише місця для сидіння. Для зручності вибору місць "Укрзалізниця" надає невелику підказку: непарні номери місць розташовані біля вікна, а парні – ближче до дверей купе.

Придбати квитки на додатковий поїзд вже можна скористатися зручними онлайн-сервісами: мобільним застосунком "Укрзалізниці" та офіційним вебсайтом booking.uz.gov.ua. Також квитки доступні в касах вокзалів.

Нагадаємо, з 6 травня АТ "Укрзалізниця" запустила новий регіональний потяг №815/816, який з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.

Також, у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці, УЗ внесла тимчасові зміни у курсуванні низки поїздів на дільниці Коломия — Львів — Рава-Руська — Варшава.

Автор:
Тетяна Бесараб