"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Києва до Вінниці з сидячими місцями

"Укрзалізниця" анонсувала призначення додаткового поїзда №267/268 сполученням Київ – Вінниця – Київ. Поїзд курсуватиме 18 та 25 травня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Розклад руху:

З Києва: відправлення о 08:33 , прибуття до Вінниці об 11:46 .

відправлення о , прибуття до Вінниці об . З Вінниці: відправлення о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.

Зазначається, що поїзд буде сформовано з купейних вагонів, проте пасажирам пропонуватимуться лише місця для сидіння. Для зручності вибору місць "Укрзалізниця" надає невелику підказку: непарні номери місць розташовані біля вікна, а парні – ближче до дверей купе.

Придбати квитки на додатковий поїзд вже можна скористатися зручними онлайн-сервісами: мобільним застосунком "Укрзалізниці" та офіційним вебсайтом booking.uz.gov.ua. Також квитки доступні в касах вокзалів.

Нагадаємо, з 6 травня АТ "Укрзалізниця" запустила новий регіональний потяг №815/816, який з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.

Також, у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці, УЗ внесла тимчасові зміни у курсуванні низки поїздів на дільниці Коломия — Львів — Рава-Руська — Варшава.