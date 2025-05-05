"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ – Дніпро – Київ: який розклад руху

"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ на 9 та 11 травня.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Рішення ухвалене для забезпечення підвищеного попиту на пасажирські перевезення у святковий період.

Графік руху

Відправлення з Києва — о 13:44, прибуття до Дніпра — о 21:00. У зворотному напрямку — з Дніпра о 08:10 (9 травня) та о 08:15 (11 травня), до Києва — о 16:17.

За інформацією "Укрзалізниці", поїздом можуть скористатись також мешканці Кам'янського та Сміли —зупинка по станції імені Тараса Шевченка передбачена при слідуванні з Дніпра до Києва.

Квитки вже доступні у застосунку в застосунку залізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах залізничних вокзалів.

Додаткові поїзди на травень

“Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд №267/268 сполученням Київ – Жмеринка – Київ на 11 травня 2025 року.

Крім того, компанія оголосила про призначення традиційного додаткового швидкого поїзда №159/160 маршрутом Київ — Трускавець — Київ, який курсуватиме 9 та 11 травня.

Також "Укрзалізниця" відшукала технічні можливості продовжити курсування регіонального поїзда Чернівці — Львів — Чернівці у травні 2025 року. Поїзд №802/801 відправлятиметься у наступні дати: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.

Нагадаємо, з 6 травня АТ "Укрзалізниця" запускає новий регіональний потяг №815/816, який з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.