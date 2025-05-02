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"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ – Жмеринка: який розклад

поїзд, Укрзалізниця
"Укрзалізниця" додає додатковий рейс. / Depositphotos

Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд №267/268 сполученням Київ – Жмеринка – Київ на 11 травня 2025 року. 

Про це інформує пресслужба УЗ.

Рішення ухвалене для забезпечення підвищеного попиту на пасажирські перевезення у святковий період.

Розклад руху

Розклад руху поїзда:

  • З Києва: відправлення о 08:33.
  • Зупинка у Вінниці: 11:46–11:50.
  • Прибуття до Жмеринки: 12:37.

У зворотному напрямку:

  • Відправлення з Жмеринки: 16:28.
  • Зупинка у Вінниці: 17:12–17:17.
  • Прибуття до Києва: 21:15.

Поїзд також робитиме зупинку на станції Козятин.

В поїзді будуть купейні вагони з місцями для сидіння. 

Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті, а також у залізничних касах.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про призначення традиційного додаткового  швидкого поїзда №159/160 маршрутом Київ — Трускавець — Київ, який курсуватиме в пікові дні травня.

Автор:
Ольга Опенько