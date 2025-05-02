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"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ – Жмеринка: який розклад
“Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд №267/268 сполученням Київ – Жмеринка – Київ на 11 травня 2025 року.
Про це інформує пресслужба УЗ.
Рішення ухвалене для забезпечення підвищеного попиту на пасажирські перевезення у святковий період.
Розклад руху
Розклад руху поїзда:
- З Києва: відправлення о 08:33.
- Зупинка у Вінниці: 11:46–11:50.
- Прибуття до Жмеринки: 12:37.
У зворотному напрямку:
- Відправлення з Жмеринки: 16:28.
- Зупинка у Вінниці: 17:12–17:17.
- Прибуття до Києва: 21:15.
Поїзд також робитиме зупинку на станції Козятин.
В поїзді будуть купейні вагони з місцями для сидіння.
Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті, а також у залізничних касах.
Раніше "Укрзалізниця" оголосила про призначення традиційного додаткового швидкого поїзда №159/160 маршрутом Київ — Трускавець — Київ, який курсуватиме в пікові дні травня.