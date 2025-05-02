"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ – Жмеринка: який розклад

“Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд №267/268 сполученням Київ – Жмеринка – Київ на 11 травня 2025 року.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Рішення ухвалене для забезпечення підвищеного попиту на пасажирські перевезення у святковий період.

Розклад руху

Розклад руху поїзда:

З Києва: відправлення о 08:33.

Зупинка у Вінниці: 11:46–11:50.

Прибуття до Жмеринки: 12:37.

У зворотному напрямку:

Відправлення з Жмеринки: 16:28.

Зупинка у Вінниці: 17:12–17:17.

Прибуття до Києва: 21:15.

Поїзд також робитиме зупинку на станції Козятин.

В поїзді будуть купейні вагони з місцями для сидіння.

Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті, а також у залізничних касах.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про призначення традиційного додаткового швидкого поїзда №159/160 маршрутом Київ — Трускавець — Київ, який курсуватиме в пікові дні травня.