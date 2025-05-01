Всі обласні центри України планують з’єднати швидкісними потягами Інтерсіті: що відомо

АТ "Укрзалізниця" планує з’єднати всі обласні центри України потягами Інтерсіті.

Про це повідомив очільник компанії Олександр Перцовський, пише Rail.insider.

"Є мета загалом з’єднати поїздами Інтерсіті всі обласні центри. Щоб у той самий Львів кожні дві години їздив поїзд", — розповів Перцовський.

Він переконаний, що люди стануть частіше обирати залізницю для подорожей. завдяки динамічнішому розкладу.

Перцовський нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення РФ побільшало рейсів Інтерсіті.

"Я називаю це модель Ryanair. Наші поїзди не стоять. Вони постійно в русі… Раніше було десь 5–6 тис. пасажирів на рік на один вагон. А зараз ми підняли майже вдвічі: приблизно 10–11 тис. пасажирів на один вагон на рік", — зауважив очільник УЗ.

Як приклад він навів поїзд Харків—Київ.

"Раніше він приїздив до Києва, стояв усю ніч, повертався вночі. Зараз він доїхав із Харкова до Києва, з Києва — до Львова, зі Львова — до Києва… Для нас дуже важливо більше людей перевезти. Тому ми дуже потребуємо додаткового рухомого складу", — підкреслив Перцовський.

Україна планує придбати поїзди Hyundai Rotem

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує закупівлю 20 моделей Hyundai Rotem за допомогою Кореї, при цьому один поїзд коштуватиме близько 16 мільйонів доларів.

Верховна Рада України вже ратифікувала угоду між урядами України та Південної Кореї, яка відкриє шлях до реалізації програми з розширення рухомого складу "Укрзалізниці" — закупівлі 20 електропоїздів класу Інтерсіті+.

Перші 10 міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation Україна придбала у 2012 році до футбольного чемпіонату "Євро-2012", що проходив в Україні та Польщі.

У складі електропоїзда девʼять вагонів: три вагони першого класу та шість вагонів другого класу, з яких один має буфет для пасажирів.

Зауважимо, "Укрзалізниця" вдвічі збільшила ліміти інтернету в швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер пасажирам доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Також у пасажирів поїздів Інтерсіті+ "Укрзалізниці" з’явилася можливість обирати, як їхати до пункту призначення – за чи проти руху складу.