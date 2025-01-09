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"Укрзалізниця" додала нову функцію під час купівлі квитків: деталі

поїзд
Відтепер пасажири можуть обрати місце за чи проти напрямку руху в поїздах Інтерсіті Укрзалізниці

У пасажирів поїздів Інтерсіті+ "Укрзалізниці" з’явилася можливість обирати, як їхати до пункту призначення – за чи проти руху складу.

Про нововведення на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

За його словами, відповідні позначки вже з’явилися у мобільному застосунку та на сайті "Укрзалізниці"

Фото 2 — "Укрзалізниця" додала нову функцію під час купівлі квитків: деталі

Зауважимо, "Укрзалізниця" вдвічі збільшила ліміти інтернету в швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер пасажирам доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Зауважимо, за підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди "Укрзалізниці"пасажири купували онлайн.

Всі деталі щодо дат відкриття продажу квитків на поїзди внутрішнього та міжнародного сполучення, читайте за посиланням.

Автор:
Світлана Манько