86% залізничних квитків пасажири купують онлайн

За підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди "Укрзалізниці"пасажири купували онлайн.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що відсоток придбаних онлайн квитків невпинно зростає попри все:

▪️2021 — 68%;

2022 — 73%;

2023 — 80%;

2024 — 86%.

Також поступово зростає і частка квитків, придбаних через застосунок "Укрзалізниці". Як зауважують в компанії, у 2024 році 46% квитків купувались через застосунок, а роком раніше, цей показник становив лише 28%.

Крім того, упродовж 2024 року кількість квитків, які користувачі онлайн купують для перевезення своїх тварин, зросла більш ніж вдвічі порівняно з 2023 роком — 142 тисячі квитків проти 64 тисяч.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Зауважимо, для подорожей внутрішніми рейсами квитки можна мати в електронному вигляді, проте для рейсів до Австрії та Угорщини обов'язково треба мати друковану версію.

Всі деталі щодо дат відкриття продажу квитків на поїзди внутрішнього та міжнародного сполучення, читайте за посиланням.