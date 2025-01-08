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86% залізничних квитків пасажири купують онлайн

Укрзалізниця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

За підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди "Укрзалізниці"пасажири купували онлайн.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що відсоток придбаних онлайн квитків невпинно зростає попри все:

  • ▪️2021 — 68%; 
  • 2022 — 73%; 
  • 2023 — 80%; 
  • 2024 — 86%. 

Також поступово зростає і частка квитків, придбаних через застосунок "Укрзалізниці". Як зауважують в компанії, у 2024 році 46% квитків купувались через застосунок, а роком раніше, цей показник становив лише 28%.

Крім того, упродовж 2024 року кількість квитків, які користувачі онлайн купують для перевезення своїх тварин, зросла більш ніж вдвічі порівняно з 2023 роком — 142 тисячі квитків проти 64 тисяч.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Зауважимо, для подорожей внутрішніми рейсами квитки можна мати в електронному вигляді, проте для рейсів до Австрії та Угорщини обов'язково треба мати друковану версію. 

Всі деталі щодо дат відкриття продажу квитків на поїзди внутрішнього та міжнародного сполучення, читайте за посиланням.

Автор:
Світлана Манько