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Скільки пасажирів задоволені послугами "Укрзалізниці": результати опитування

Укрзалізниця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

 За результатами опитування 67% пасажирів залишилися задоволеними послугами "Укрзалізниця" у 2024 році. Це на 4% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що оцінювання рівня задоволеності послугами (NPS) пасажирських перевезень у далекому сполученні за підсумками 2024 року здійснювалося через застосунок "Укрзалізниці".

Пасажири, які придбали квиток у застосунку, після завершення поїздки отримують push-сповіщення з проханням оцінити поїздку та, за бажанням, залишити відгук.

Як підкреслили в УЗ, показник задоволеності поїздками у році, що минув, зріс на 4% у порівнянні з 2023 роком.

Найвищий рівень задоволеності поїздками у 2024 році зафіксовано серед пасажирів:

  • дитячих вагонів — 94%; 
  • жіночих вагонів — 83%.

Позитивні враження та високі оцінки також надходять від пасажирів, які подорожують у модернізованих плацкартних вагонах.

"Отримані через застосунок та інші канали зворотного зв’язку оцінки, відгуки та звернення опрацьовуються Укрзалізницею для виявлення поточних проблем і подальшого покращення якості послуг та сервісів", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Автор:
Світлана Манько