"Укрзалізниця" відновила обсяги перевезень пасажирів до довоєнного рівня

"Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Особливо важливу роль відіграли евакуаційні рейси, завдяки яким понад 4 мільйони людей, зокрема 1 мільйон дітей, змогли знайти безпечний притулок.

На міжнародному напрямку наразі функціонують понад 20 маршрутів, серед яких сполучення через Хелм, Чоп і Раву-Руську.

Вантажні перевезення та інфраструктура

"Укрзалізниця" також повідомила про зростання вантажних перевезень, які досягли 146,9 мільйона тонн, що на 22% більше, ніж у 2023 році.

За січень–листопад 2024 року українськими залізницями в експортному сполученні перевезено 77,5 млн тонн вантажів, що на 56,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас у 2024 році було відновлено 339 км залізничних колій, реконструйовано 8 мостів і залучено 45 мільйонів євро в рамках програми CEF на розвиток прикордонної залізничної інфраструктури.

На 2025 рік Укрзалізниця планує масштабне оновлення. Зокрема, передбачена закупівля нових електровозів і тепловозів, 56 пасажирських вагонів та реалізація проєкту реконструкції колії європейського стандарту (1435 мм) на ділянці Чоп – Ужгород.