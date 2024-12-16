"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на зимові свята

"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята. Квитки вже доступні для покупки. Їх можна придбати через мобільний додаток "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в залізничних касах.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами", - зазначив перевізник.

Додаткові рейси

Поїзд №159/160 Київ – Трускавець. Відправлення: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року. Маршрут пролягає через Львів і Дрогобич, тож це зручний варіант для тих, хто планує відпочинок на бальнеологічному курорті.

Поїзд №291/292 Київ – Львів. Відправлення: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року та 3, 4, 5 січня 2025 року.

Поїзд №168/167 Одеса – Львів. Відправлення: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.

Поїзд №265/266 Київ – Одеса. Відправлення: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року та 5, 12 січня 2025 року.

Поїзд №249/250 Київ – Чернівці. Відправлення: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

Поїзд №235/236 Київ – Ужгород. Відправлення: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

Нагадаємо, З 15 грудня "Укрзалізниця" запустила новий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті компанії.