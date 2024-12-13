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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий поїзд Київ – Будапешт
З 15 грудня "Укрзалізниця" запускає новий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті компанії.
Про це повідомила пресслужби "Укрзалізниці".
Зазначається, що цей поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути УЗ та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні та поїздів у напрямку:
- Відня (подорож триватиме менше 3 годин);
- Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха;
- Румунії, Словенії та інших європейських країн.
"Ще одна з вагомих переваг цього поїзда: зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс): ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", - підкреслили в "Укрзалізниці".
Розклад та вартість квитків
- Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.
- У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.
Вартість квитка у купейному вагоні становить 2 800 грн.
Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".
Нові міжнародні маршрути
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями. Також з 15 грудня курсуватиме новий маршрут зі Львова до Кишинева.
Також “Укрзалізниця” разом зі словацькими колегами з 15 грудня відкриває новий маршрут до Братислави
Крім того, "Укрзалізниця” змінює тривалість маршруту з Києва до Відня. Він стане на три години швидшим та отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.