"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий поїзд Київ – Будапешт

З 15 грудня "Укрзалізниця" запускає новий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті компанії.

Про це повідомила пресслужби "Укрзалізниці".

Зазначається, що цей поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути УЗ та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні та поїздів у напрямку:

Відня (подорож триватиме менше 3 годин);

Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха;

Румунії, Словенії та інших європейських країн.

"Ще одна з вагомих переваг цього поїзда: зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс): ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Розклад та вартість квитків

Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.

У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні становить 2 800 грн.

Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

Нові міжнародні маршрути

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями. Також з 15 грудня курсуватиме новий маршрут зі Львова до Кишинева.

Також “Укрзалізниця” разом зі словацькими колегами з 15 грудня відкриває новий маршрут до Братислави

Крім того, "Укрзалізниця” змінює тривалість маршруту з Києва до Відня. Він стане на три години швидшим та отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.