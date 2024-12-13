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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий поїзд Київ – Будапешт

Укрзалізниця
Фото: пресслужба УЗ

З 15 грудня "Укрзалізниця" запускає новий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті компанії.

Про це повідомила пресслужби "Укрзалізниці". 

Зазначається, що цей поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути УЗ та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні та поїздів у напрямку:

  • Відня (подорож триватиме менше 3 годин);
  • Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха;
  • Румунії, Словенії та інших європейських країн. 

"Ще одна з вагомих переваг цього поїзда: зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс): ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Розклад та вартість квитків

  • Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.
  • У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні становить 2 800 грн. 

Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

Фото 2 — "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий поїзд Київ – Будапешт

Нові міжнародні маршрути

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями. Також з 15 грудня курсуватиме новий маршрут зі Львова до Кишинева

Також “Укрзалізниця” разом зі словацькими колегами з 15 грудня відкриває новий маршрут до Братислави

Крім того, "Укрзалізниця” змінює тривалість маршруту з Києва до Відня.  Він стане на три години швидшим та отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.

Автор:
Світлана Манько