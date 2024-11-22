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"Укрзалізниця" пришвидшує маршрут Київ – Відень: що зміниться для пасажирів
Державна “Укрзалізниця” змінює тривалість маршруту з Києва до Відня. Про це інформує пресслужба компанії.
Так, поїздка з Києва до Відня пересадковим сполученням через станцію Чоп стане швидшою та комфортнішою.
Які зміни заплановані у 2025 році
Маршрут Київ – Відень із пересадкою у Чопі стане на три години швидшим та отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.
Окрім того, нічний поїзд №27/28 Київ – Чоп забезпечує пересадку відразу на два денні маршрути:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
· Чоп – Будапешт – Відень;
· Чоп – Кошице – Братислава.
Довідка: АТ "Укрзалізниця" - найбільше стратегічне підприємство України, що має близько 187 тисяч співробітників та є головною логістичною мережею для перевезень вантажів і пасажирів як на території країни, так і за її межами.
Нагадаємо, УЗ оголосила про відкриття нових маршрутів та подовження існуючих рейсів. Вже з 15 грудня 2024 року додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.