"Укрзалізниця" пришвидшує маршрут Київ – Відень: що зміниться для пасажирів

Державна “Укрзалізниця” змінює тривалість маршруту з Києва до Відня. Про це інформує пресслужба компанії.

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Так, поїздка з Києва до Відня пересадковим сполученням через станцію Чоп стане швидшою та комфортнішою.

Які зміни заплановані у 2025 році

Маршрут Київ – Відень із пересадкою у Чопі стане на три години швидшим та отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.

Окрім того, нічний поїзд №27/28 Київ – Чоп забезпечує пересадку відразу на два денні маршрути:

· Чоп – Будапешт – Відень;

· Чоп – Кошице – Братислава.

Довідка: АТ "Укрзалізниця" - найбільше стратегічне підприємство України, що має близько 187 тисяч співробітників та є головною логістичною мережею для перевезень вантажів і пасажирів як на території країни, так і за її межами.

Нагадаємо, УЗ оголосила про відкриття нових маршрутів та подовження існуючих рейсів. Вже з 15 грудня 2024 року додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.