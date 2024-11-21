"Укрзалізниця" анонсувала нові рейси: які зміни заплановані у внутрішньому сполученні

Державна “Укрзалізниця” анонсувала нові сполучення та подовжені рейси. Про це інформує пресслужба компанії.

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Зазначається, що в новому графіку на 2025 рік передбачені важливі зміни.

Так, вже з 15 грудня додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.

Які рейси чекати у грудні

· Поїзд № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня — це сполучення дозволить зручніше дістатися до популярних гірськолижних курортів, таких як Ясіня, Буковель та Ворохта. Потяг покращить транспортне сполучення для туристів і мешканців Кривого Рогу.

· Поїзд №61/62 Дніпро – Рахів (через день) — це нове сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат.

· Поїзд №83/84 Київ – Солотвино - потяги курсуватимуть через день. Буде на 50% збільшено пропозицію місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття.

· Поїзд №125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород (через день) — новий маршрут, що поєднає Полтавщину зі Славськом та Закарпаттям.

· Поїзд №145/146 Харків – Чернівці (через день) — нове сполучення забезпечить зручність для пасажирів.

· Поїзд №165/166 Харків – Черкаси (через день) — нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту.

· Новий регіональний поїзд №823/824 Харків – Дніпро – розширить наявні варіанти доїзду між двома мільйонниками.

Як зміняться існуючі сполучення

· Поїзд №39/40 Запоріжжя – Солотвино тепер відправлятиметься із Запоріжжя о 16:17 (замість 7:12), що дозволить мешканцям міста проводити більше часу в дорозі вночі.

· Маршрут поїзда №85/86 Запоріжжя – Львів подовжено до станції Рахів.

· Маршрут поїзда №105/106 (205/206) Одеса – Київ у пікові періоди може бути подовжений до Харкова.

· Поїзд №113/114 Львів – Харків курсуватиме щоденно, що дасть Поліссю та Волині щоденне сполучення з Сумами та Харковом. Цей рейс також подовжиться до Івано-Франківська у пікові періоди.

· Поїзд № 133/134 Київ – Рахів курсуватиме щоденно.

На яких маршрутах скоротиться час в дорозі

1. Поїзд №13/14 Київ – Солотвино пришвидшений на 1 год. 9 хв.;

2. Поїзд №55/56 Київ – Рахів пришвидшений на 57 хв. з Києва до Рахова;

3. Поїзд №45/46 Ужгород – Харків пришвидшений на 51 хв. із Ужгорода до Харкова;

4. Поїзд №39/40 Запоріжжя – Солотвино пришвидшений на 45 хв. із Запоріжжя до Солотвина, на 42 хв. із Солотвина до Запоріжжя;

5. Поїзд №3/4 Запоріжжя – Ужгород пришвидшений на 41 хв. із Ужгорода до Запоріжжя.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" активно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. У новій партії будуть представлені купейні вагони, вагони СВ, чотири спеціалізовані вагони для осіб з інвалідністю, а також плацкартні вагони.