Поїзд між Києвом і Братиславою запустять у грудні

Новий залізничний маршрут Київ-Братислава з пересадкою у Чопі планують запустити вже в середині грудня.

Про це повідомила пресслужба Міністерство економіки України за результатами домовленостей після шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії.

Зазначається, що маршрут нового поїзда матиме пересадку на станції "Чоп" і враховує розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом, а також можливу майбутню пряму лінію Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава.

Під час зустрічі також йшлося про продовження модернізації пункту пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке", щоб збільшити пропускну спроможність вантажного і пасажирського транспорту.

Україна також зацікавлена в розширенні пропускної спроможності пункту "Малий Березний — Убля". У планах, серед іншого — відкрити для пасажирських перевезень залізничний пункт пропуску "Павлове — Матіовце". Зараз він працює тільки як вантажний.

Зауважимо, на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" на кордоні із Словаччиною вже стартували підготовчі роботи до будівництва нового пасажирського терміналу.

Вже встановлено модульні будівлі для працівників митної та прикордонної служб, оновлено санітарні приміщення та дорожнє покриття.