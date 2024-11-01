Польська SKPL має намір запустити поїзди Варшава — Ковель

Польська приватна залізнична компанія SKPL Cargo має намір запустити пасажирське сполучення між Варшавою та Ковелем (Волинська область) вже у грудні поточного року. Про це повідомляє Rynek Kolejowy із посиланням на Управління залізничного транспорту Польщі.

Відомство проінформувало про отриману 1 жовтня заявку компанії SKPL Cargo на відкриття комерційного пасажирського сполучення за маршрутом Варшава-Східна – Дорогуськ (кордон) – Варшава-Східна.

Зазначається, що це частина маршруту Варшава — Ковель, яким хоче їздити оператор, а на 70-кілометровій ділянці від кордону з Польщею до Ковеля "Укрзалізниця", у свою чергу, завершила реконструкцію шляхів "європейської" ширини 1435 мм.

18 жовтня було виконано всі вимоги законодавства, необхідні для оприлюднення неконфіденційної інформації щодо запуску маршруту. Перевізник заявив про готовність надавати послугу протягом п'яти років – з 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року.

SKPL Cargo планує їздити в Ковель раз на день. Згідно з заявленим розкладом, поїзд має вирушати з Варшави о 15:05 і прибувати до Дорогуська через Люблін та Хелм о 18:30, а потім продовжувати шлях до Ковеля. Проте інформація про українську частину таких рейсів не наводиться.

У зворотний бік поїзд має вирушати зі станції Дорогуськ о 2:45 ночі та прибувати до Варшави о 6:15 ранку. Зупинки заплановані на станціях Пілява, Демблін, Пулави, Люблін-Головний, Свідник-Місто та Хелм.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року SKPL запустила маршрут між Варшавою та укаїнським прикордонним містом Рава-Руська (Львівська область), що використовував також лише колію шириною 1435, що заходить на територію України.

Одночасно "Укрзалізниця" запустила поїзд Львів – Рава-Руська колією стандартної української ширини 1520 мм, зістикувавши його розклад з польським поїздом та продаючи квитки зі Львова до Польщі. Пізніше потяг продовжили через Івано-Франківськ до Коломиї.

Однак дія угоди між SKPL та УЗ закінчилася 21 вересня 2024 року, і на пізніші дати продаж квитків ненадовго припинився. Проте "Укрзалізниця" домовилася про продовження контракту — втім, як виявилося, лише до 14 грудня 2024 року.

У жовтні було повідомлено, що українська держкомпанія веде переговори про перезапуск поїзда Варшава — Рава-Руська вже з державним польським оператором PKP Intercity.