Україна та Польща розширять пропускну спроможність залізничних переходів між країнами (ФОТО)

Фахівці "Укрзалізниці" та "Польських залізниць" працюють над розширенням пропускної спроможності залізничних переходів між країнами задля пришвидшення процесів, а також покращення комфорту для пасажирів, які очікують перетину кордону.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Так, залізничники двох країн відвідали пункт пропуску Мостиська та залізничну станцію Перемишль – найбільший пасажирський залізничний хаб між Україною та країнами Європейського Союзу.

"Важливо, що перемовини пройшли безпосередньо на місці у Перемишлі – там, де щодня сотні жінок та дітей вимушені по кілька годин витрачати на очікування та проходження всіх необхідних контрольних процедур. Це не українська територія, але не наш підхід просто "кивати на сусідів", тож прибули сюди з польськими колегами та визначили низку заходів, які можуть значно покращити комфортність подорожей між нашими країнами, зменшити затримки", – зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Він додав, що реалізація запланованих заходів потребує подальшого залучення прикордонних та митних органів Польщі, тож сторони будуть у постійному контакті, щоб в найкоротші терміни досягти результатів.

"Узгоджені дії PKP Group спільно з PKP PLK S.A. є гарним кроком до більш якісного залізничного сполучення між Польщею та Україною і впровадження покращень вздовж усього державного кордону", – сказав генеральний директор АТ "Польська державна залізниця" & PKP Group Алан Бероуд.

Як повідомив генеральний директор PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Пьотр Виборскі, польсько-українські залізничні прикордонні переходи включені до списку інвестиційних проєктів компанії.

"Протягом останніх двох років PKP PLK модернізували залізничні прикордонні переходи, вважаючи їх важливим елемент транскордонної залізничної інфраструктури. На сьогоднішній день ми інвестували в цю інфраструктуру 400 мільйонів злотих. Попереду на нас чекають подальші спільні інфраструктурні рішення", – наголосив Виборскі.

Як додають в УЗ, під час зустрічі представники залізниці також домовилися продовжити роботу над покращенням логістики між країнами, зокрема на маршрутах від Ковеля до Хелма, над створенням нових можливостей для збільшення трафіку на прикордонному переході Рава-Руська та низкою інших ініціатив.

Україна разом із Польщею розвиватимуть залізничне сполучення між країнами

"Укрзалізниця" та Польська державна залізниця провели перемовини і домовились розвивати залізничне сполучення між Україною та Польщею.

Під час перемовин українсько-польська команда спільними зусиллями опрацьовувала конкретні ініціативи, реалізацію яких мають відчути як українські, так і польські пасажири.

Зокрема, обговорювалось покращення якості рухомого складу та розширення пропозиції місць на маршруті Львів – Варшава через Раву-Руську, можливість забезпечення зручних стикувань, зокрема з поїздами до Берліна, Відня та Праги. Також "Укрзалізниця" запропонувала польським колегам повернутися до питання запуску додаткового поїзда за маршрутом Київ — Варшава.

В результаті залізничники двох країн домовились координувати підготовку залізничних інфраструктурних проєктів на території своїх країн та прикордонних переходах у рамках розвитку європейських транспортних коридорів TEN-T, що були поширені в липні 2024 року на територію України та Молдови. Також буде опрацьовано можливість підготовки проєктів розвитку залізничної інфраструктури для подання спільних заявок у рамках наступних конкурсів проєктів європейської програми CEF.

Під час зустрічі також були створені робочі групи (пасажирська, вантажна та інфраструктурна), основною метою яких буде виявлення вузьких місць, прийняття спільних рішень для їх усунення, а також подальше посилення стратегічного партнерства.