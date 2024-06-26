Стало відомо, коли повноцінно запрацює новий пункт пропуску на польсько-українському кордоні

Польща до кінця 2024 року планує забезпечити повноцінну роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною - "Нижанковичі-Мальховичі" у Львівській області

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Про це повідомив голова польської Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль на 3-му Форумі відбудови України, пише "Інтерфакс-Україна".

"Цьогоріч буде відкрито відремонтований прикордонний перехід у Нижанковичах. Наразі прискорено роботи із закупівлі обладнання, і ми робимо все можливе, щоб перехід був відкритий до кінця року", - зауважив Коваль.

За інформацією Державної прикордонної служби України, наразі ж на цьому напрямку, відповідно до українсько-польських домовленостей, діє тимчасове місце перетину кордону, де можуть слідувати тільки порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонни.

"Надалі цей напрямок має запрацювати більш повноцінно, адже ведуться необхідні заходи відповідно до Угоди між урядами країн про створення пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховичі". З відкриттям цього пункту пропуску здійснюватиметься спільний контроль, контрольні служби Польщі та України перебуватимуть на території Польщі", - повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, розшириться і категорія транспортних засобів, які зможуть тут перетинати кордон, тоді як пішохідний рух за цим напрямком не передбачається.

Коваль зазначив також, що буде відкрито додаткові можливості з торгівлі не тільки через Нижанковичі, а також і через ПП "Корчова-Краківець".

"Ми також плануємо розвивати залізничний хаб. І це завдання на найближчий період часу", - уточнив голова польської Ради з питань співробітництва.

Він додав, що відкриття нових пунктів пропуску через кордон дасть змогу розширити транспортне сполучення між країнами і прискорити товарообіг.

"Ми модернізуємо наявні та відкриватимемо нові переходи для збільшення товарообміну. Разом зі збільшенням польського експорту в Україну зросте і приплив інвестицій", - підкреслив Коваль.

Будівництво КПП "Нижанковичі-Мальховичі"

Вартість будівництва переходу "Нижанковичі-Мальховичі" становить 109 млн злотих (майже $27,1 млн), усі витрати фінансує польська сторона.

На КПП українські та польські митники і прикордонники здійснюватимуть спільний контроль.

Наразі у Львівській області завершують будівництво нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на кордоні з Польщею. Раніше повідомлялося, що він має повноцінно запрацювати влітку.

Пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" був відкритий 13 лютого 2023 року. Наразі він використовує лише тимчасову інфраструктуру, оскільки ще добудовується.

Також у 2023 році Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".