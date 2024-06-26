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Стало відомо, коли повноцінно запрацює новий пункт пропуску на польсько-українському кордоні
Польща до кінця 2024 року планує забезпечити повноцінну роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною - "Нижанковичі-Мальховичі" у Львівській області
Про це повідомив голова польської Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль на 3-му Форумі відбудови України, пише "Інтерфакс-Україна".
"Цьогоріч буде відкрито відремонтований прикордонний перехід у Нижанковичах. Наразі прискорено роботи із закупівлі обладнання, і ми робимо все можливе, щоб перехід був відкритий до кінця року", - зауважив Коваль.
За інформацією Державної прикордонної служби України, наразі ж на цьому напрямку, відповідно до українсько-польських домовленостей, діє тимчасове місце перетину кордону, де можуть слідувати тільки порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонни.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Надалі цей напрямок має запрацювати більш повноцінно, адже ведуться необхідні заходи відповідно до Угоди між урядами країн про створення пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховичі". З відкриттям цього пункту пропуску здійснюватиметься спільний контроль, контрольні служби Польщі та України перебуватимуть на території Польщі", - повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, розшириться і категорія транспортних засобів, які зможуть тут перетинати кордон, тоді як пішохідний рух за цим напрямком не передбачається.
Коваль зазначив також, що буде відкрито додаткові можливості з торгівлі не тільки через Нижанковичі, а також і через ПП "Корчова-Краківець".
"Ми також плануємо розвивати залізничний хаб. І це завдання на найближчий період часу", - уточнив голова польської Ради з питань співробітництва.
Він додав, що відкриття нових пунктів пропуску через кордон дасть змогу розширити транспортне сполучення між країнами і прискорити товарообіг.
"Ми модернізуємо наявні та відкриватимемо нові переходи для збільшення товарообміну. Разом зі збільшенням польського експорту в Україну зросте і приплив інвестицій", - підкреслив Коваль.
Будівництво КПП "Нижанковичі-Мальховичі"
Вартість будівництва переходу "Нижанковичі-Мальховичі" становить 109 млн злотих (майже $27,1 млн), усі витрати фінансує польська сторона.
На КПП українські та польські митники і прикордонники здійснюватимуть спільний контроль.
Наразі у Львівській області завершують будівництво нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на кордоні з Польщею. Раніше повідомлялося, що він має повноцінно запрацювати влітку.
Пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" був відкритий 13 лютого 2023 року. Наразі він використовує лише тимчасову інфраструктуру, оскільки ще добудовується.
Також у 2023 році Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".