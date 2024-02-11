Новий пункт пропуску на кордоні з Польшею повноцінно запрацює через пів року (ФОТО)

У Львівській області завершують будівництво нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на кордоні з Польщею. Він повноцінно запрацює через шість місяців.

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Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У вересні 2021 року разом з тодішньою воєводою Підкарпатською Евою Леніарт ми заклали капсулу будівництва. Сьогодні з новопризначеною очільницею Підкарпатського воєводства пані Терезою Кубас-Гуль оглянули хід робіт на майбутньому автомобільному пункті пропуску", - зазначив Козицький.

За його словами, зараз новий пункт пропуску вже на завершальному етапі.

"Пані воєвода зауважила, що створення пішохідного пункту пропуску могло б стати наступним етапом проєкту. Цілком підтримую цю думку. Зрештою, такі плани були ще на початку задуму", - підкреслив Козицький.

Він додав, що минулого місяця Львівська ОВА подала у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропозицію доповнити Угоду про створення міжнародного автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" залізничним сполученням.

"Аналогічне звернення до польського профільного міністерства скерувало Підкарпатське воєводство.Наразі очікуємо на відповіді", - наголосив Козицький.

Нагадаємо, що пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" був відкритий 13 лютого 2023 року. Наразі він використовує лише тимчасову інфраструктуру, оскільки ще добудовується. На ньому здійснюються пропускні операції вантажних транспортних засобів без вантажу.

Також у 2023 році Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".