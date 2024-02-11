Новый пункт пропуска на границе с Польшей полноценно заработает через полгода (ФОТО)

Во Львовской области завершают строительство нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" на границе с Польшей. Он полноценно заработает через шесть месяцев.

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Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В сентябре 2021 года вместе с тогдашней Подкарпатской воеводой Эвой Лениарт мы заложили капсулу строительства. Сегодня с новоназначенной главой Подкарпатского воеводства госпожой Терезой Кубас-Гуль осмотрели ход работ на будущем автомобильном пункте пропуска", - отметил Козицкий.

По его словам, в настоящее время новый пункт пропуска уже на завершающем этапе.

"Госпожа воевода отметила, что создание пешеходного пункта пропуска могло бы стать следующим этапом проекта. Целиком поддерживаю это мнение. В конце концов, такие планы были еще в начале замысла", - подчеркнул Козицкий.

Он добавил, что в прошлом месяце Львовская ОВА подала в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины предложение дополнить Соглашение о создании международного автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" по железнодорожному сообщению.

"Аналогическое обращение в польское профильное министерство направило Подкарпатское воеводство. Сейчас ожидаем ответа", - подчеркнул Козицкий.

Напомним, что пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" был открыт 13 февраля 2023 года. Пока он использует только временную инфраструктуру, поскольку еще достраивается. На нем производятся пропускные операции грузовых транспортных средств без груза.

Также в 2023 году Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Збереже".