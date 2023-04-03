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Транспорт
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На границе с Польшей построят новый пункт пропуска "Адамчуки – Збереже"

Украинская и польская стороны согласовали построить новый пункт пропуска «Адамчуки – Збереже»
Украинская и польская стороны согласовали построить новый пункт пропуска «Адамчуки – Збереже»

Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Збереже".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что строительство нового пункта пропуска "Адамчуки – Збереже" обсудили начальник Волынского пограничного отряда с делегацией из Люблинского воеводства во время рабочей встречи.

В ГПСУ подчеркнули, что пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения "Адамчуки – Збереже" разгрузит оставшиеся переходы, в частности, по пропуску лиц и легковых автомобилей.

Фото 2 — На границе с Польшей построят новый пункт пропуска "Адамчуки – Збереже"

Отметим, что Кабинет министров Украины работает над расширением пропускной способности западной границы. Правительство рассматривает и построение новых пунктов пропусков, и модернизацию имеющихся вместе с подъездными путями.

Напомним, 13 февраля заработал пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" на украинско-польской границе.

Автор:
Светлана Манько