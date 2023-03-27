Автомобильные КПП на границе передали Агентству обновления: какие именно будут модернизировать в 2023 году

После решения о передаче Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры автомобильных пунктов пропуска через государственную границу, последнее сосредоточится на модернизации нескольких из них.

Как говорится в сообщении ведомства, в 2023 году агентство в первую очередь хочет заняться модернизацией КПП "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" на границе с Польшей, "Дьяково", "Порубное", "Красноильск", "Дьяковцы" и "Белая Церковь" на границе с Румынией, "Ужгород" на границе со Словакией, "Чоп (Тиса)", "Лужанка" и "Дыйда" на границе с Венгрией, а также "Могилев-Подольский" и "Рени" на границе с Молдовой.

Также агентству передадут строящиеся, но уже работающие автомобильные пункты пропуска, в частности КПП "Нижанковичи - Мальховице" во Львовской области и "Дяковцы - Раковэц" в Черновицкой.

"Относительно пунктов пропуска, которые находятся на оккупированных территориях или в зоне боевых действий: их Агентство возобновления возьмет на баланс после освобождения территорий и отмены военного положения", - отмечается в сообщении.

Как указывают в ведомстве, передача управления автомобильными КПП позволит ему более комплексно планировать и реализовывать проекты, относящиеся к улучшению логистики со странами-союзницами.

По его данным, на сегодняшний день пункты пропуска с Польшей обслуживают 53% грузоперевозок, с Румынией – 18%, с Молдовой – 14%, с Венгрией – 10%, а со Словакией – 5%.

"Во время войны доля автомобильных перевозок в импорте и экспорте Украины выросла в разы. Наша задача - максимально упростить пересечение границы для перевозчиков. При этом изменение балансодержателя не замедлит пересечение границы гражданами", - заверил глава агентства Мустафа Найем.

По его словам, оно сотрудничает с Государственной таможенной службой, Госпогранслужбой, Службой по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для бесперебойного функционирования пунктов пропуска.

В ведомстве напоминают, что оно ныне модернизирует пограничные дороги во Львовской области: Т-14-04 Червоноград - Рава-Русская, Т-14-01 КПП "Смольница" - Старый Самбор (уже отремонтирована), Т-14-20 Яворов - Грушев, Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый.

На сегодняшний день в Украине создано 100 автомобильных пунктов пропуска и пунктов контроля через госграницу для автомобильного сообщения, включая международные, межгосударственные и местные.

Из этих 100 пунктов полностью необустроенными остаются 33 пункта пропуска, а еще около 20, построенных в советское время, нуждаются в существенной реконструкции.

24 марта Кабинет министров утвердил Госагентство восстановления центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в отношении автомобильных КПП на границе. До этого они относились к сфере управления Государственной таможенной службы. В свою очередь, формированием госполитики развития пунктов пропуска будет заниматься Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.