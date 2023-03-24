Кабмин договорился с Молдовой об использовании ее железной дороги для доступа к порту Рени

Кабинет министров на заседании 24 марта одобрил межправительственный протокол с Молдовой о внесении изменений в соглашение о деятельности железнодорожного транспорта, сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Судя по сообщению украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения предусматривают разрешение на использование Украиной в грузовом сообщении железной дороги, идущей по территории Молдовы из города Басарабяска в украинский Рени, заходя также на территорию Украины в районе Болграда.

"Улучшаем логистику. Внесли изменения в межправительственное соглашение Украины и Молдовы. Теперь наше государство будет иметь через молдавскую территорию прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени. Таким образом максимально используем потенциал дунайских портов", - сообщил глава правительства.

Напомним, что летом 2022 года был восстановлен разобранный до этого участок железной дороги Березино - Басарабяска через поселок Серпневое: "Укрзализныця" построила более 22 км инфраструктуры на территории Украины и еще 1,2 км путей по контракту с Молдовой на территории этой страны.

Таким образом, юг Одесской области снова получил физическое сообщение с молдавской железной дорогой. В то же время он на сегодня не имеет сообщения с остальной территорией Украины из-за разрушения в результате нескольких российских ракетных ударов моста в поселке Затока.

14 февраля Кабмин предусмотрел, что на территории железнодорожной станции Березино в Одесской области, куда донедавна времени доходила железная дорога, будет работать международный пункт контроля через государственную границу с Молдовой для железнодорожного грузового сообщения.

Открытие движения в последнее время неоднократно переносилось, однако 22 марта в сети появилось фото согласованного органами Молдовы и Украины акта о готовности пункта пропуска "Басарабяска – Серпневое I", который все-таки должен заработать с 25 марта.