Кабмін домовився з Молдовою про використання її залізниці для доступу до порту Рені

Кабінет міністрів на засіданні 24 березня схвалив міжурядовий протокол з Молдовою про внесення змін до угоди про діяльність залізничного транспорту, повідомив представник українського уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Судячи з допису українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зміни передбачають дозвіл на використання Україною у вантажному сполученні залізниці, яка йде територією Молдови з міста Басарабяска до українського Рені, заходячи також на територію України в районі Болграда.

"Покращуємо логістику. Внесли зміни до міжурядової угоди України та Молдови. Тепер наша держава матиме через молдовську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені. Таким чином максимально використаємо потенціал дунайських портів", - повідомив очільник уряду.

Нагадаємо, що влітку 2022 року було відновлено розібрану до цього ділянку залізниці Березине - Басарабяска через селище Серпневе: "Укрзалізниця" збудувала понад 22 км інфраструктури на території України та ще 1,2 км колій за контрактом з Молдовою на території цієї країни.

Таким чином, південь Одеської області знову отримав фізичне сполучення з молдавською залізницею. Натомість, він наразі не має сполучення з рештою території України через руйнування внаслідок кількох російських ракетних ударів мосту в селищі Затока.

14 лютого Кабмін передбачив, що на території залізничної станції Березине в Одеській області, куди до донедавна доходила залізниця, буде працювати міжнародний пункт контролю через державний кордон з Молдовою для залізничного вантажного сполучення.

Відкриття руху останнім часом неодноразово переносилося, однак 22 березня в мережі з'явилося фото погодженого органами Молдови та України акту про готовність пункту пропуску "Басарабяска - Серпневе I", який все ж має запрацювати з 25 березня.