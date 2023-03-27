Автомобільні КПП на кордоні передали Агентству відновлення: які саме будуть модернізувати в 2023 році

Після рішення про передачу Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури автомобільних пунктів пропуску через державний кордон останнє зосередиться на модернізації декількох з них.

Як ідеться у повідомленні відомства, у 2023 році агентство в першу чергу хоче зайнятися модернізацією КПП "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" на кордоні з Польщею, "Дякове", "Порубне", "Красноїльськ", "Дяківці" та "Біла Церква" на кордоні з Румунією, "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною, "Чоп (Тиса)", "Лужанка" та "Дийда" на кордоні з Угорщиною, а також "Могилів-Подільський" та "Рені" на кордоні з Молдовою.

Також агентству передадуть автомобільні пункти пропуску, які зараз будуються, хоча вже діють, зокрема КПП "Нижанковичі – Мальховіце" у Львівській області та "Дяківці – Раковець" у Чернівецькій.

"Щодо пунктів пропуску, які нині перебувають на окупованих територіях або в зоні бойових дій, їх агентство відновлення візьме на баланс після звільнення територій і скасування воєнного стану", - зазначається в повідомленні.

Як вказують у відомстві, передача управління автомобільними КПП дозволить йому більш комплексно планувати і реалізовувати проєкти, які стосуються поліпшення логістики з країнами-союзницями.

За його даними, на сьогодні пункти пропуску з Польщею обслуговують 53% вантажоперевезень, з Румунією – 18%, з Молдовою – 14%, з Угорщиною – 10%, а зі Словаччиною – 5%.

"Під час війни частка автомобільних перевезень в імпорті та експорті України зросла в рази. Наше завдання - максимально спростити перетин кордону для перевізників. При цьому зміна балансоутримувача не сповільнить перетин кордону громадянами", - запевнив голова агентства Мустафа Найем.

За його словами, воно співпрацює з Державною митною службою, Держприкордонслужбою, Службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів задля безперебійного функціонування пунктів пропуску.

У відомстві нагадують, що воно наразі модернізує прикордонні дороги у Львівській області: Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська, Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (вже відремонтована), Т-14-20 Яворів - Грушів, Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий.

На сьогодні в Україні створено 100 автомобільних пунктів пропуску та пунктів контролю через держкордон для автомобільного сполучення, включаючи міжнародні, міждержавні та місцеві.

З цих 100 пунктів повністю необлаштованими залишаються 33 пункти пропуску, ще близько 20, що були побудовані за радянських часів, потребують суттєвої реконструкції.

24 березня Кабінет міністрів затвердив Держагентство відновлення центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику щодо автомобільних КПП на кордоні. До цього вони належали до сфери управління Державної митної служби. В свою чергу, формуванням державної політики щодо розвитку пунктів пропуску займатиметься Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.