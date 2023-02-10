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На кордоні України з Румунією запрацював пункт пропуску "Дяківці" (ФОТО)
Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску на румунському кордоні "Дяківці-Раковець" 10 лютого розпочав свою роботу.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної ради.
Зазначається, що спершу тут будуть пропускати порожні вантажівки та цистерни, а відтак він стане доступний цілодобово для пішохідного, автомобільного (включно з автобусами), крім вантажного, сполучення.
Окрім самого місця перетину кордону, важливим є наявність якісних під'їзних шляхів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Цей пропускний пункт разом із Красноїльським почали зводити ще у 2015 році. Проте, в силу різних обставин, завершити їх будівництво в заплановані терміни не вдавалося. У 2021 році депутати обласної ради ініціювали відновлення робіт щодо його спорудження. І от сьогодні, завдяки спільним зусиллям обласної влади та уряду, ми маємо ще один міжнародний перехід. Він значно полегшить життя мешканців сусідніх населених пунктів і стане корисним не тільки для нашої області, а й для країни", - зазначає голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко.
За його словами, Чернівецька область давно потребувала збільшення кількості пунктів пропуску, адже має найбільшу протяжність рубежу з Румунією.
Часто люди, аби потрапити на той бік кордону, змушені були долати значні відстані. З початком повномасштабного вторгення потреба у додаткових пунктах перетину стала ще більшою.
Єдиний міжнародний пункт пропуску "Порубне" не міг якісно обслужити велику кількість біженців у березні-квітні того року та потік автомобілів, що везуть гуманітарні й інші важливі вантажі в Україну та за кордон.
Нагадаємо, що у квітні 2022 року Кабінет міністрів схвалив відкриття після реконструкції пунктів пропуску "Дяківці - Раковец" та "Красноїльськ - Вікову де Сус", які раніше працювали як місцеві пункти пропуску, але через зупинену реконструкцію не діяли вже кілька років.
У Міністерстві нфраструктури обіцяли запустити обидва КПП на кордоні з Румунією вже в липні, однак цього так і не сталося. Лише 10 листопада 2022 року після повної перебудови було відкрито пункт пропуску "Красноїльськ", але КПП "Дяківці" тоді ще не був готовий.