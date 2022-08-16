На обновленном КПП "Краковец" на границе с Польшей запускают автобусный терминал

Украина и Польша 16 августа запустили полноценную работу обновленного пункта пропуска "Краковец – Корчёва" на границе двух стран. Об этом сообщает украинское Министерство инфраструктуры.

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В частности, в рамках реконструкции были обновлены полосы движения для легковых автомобилей и грузовиков, модернизированы павильоны для таможенного и паспортного контроля, расширена подъездная трасса (А-4) возле пункта пропуска.

Также запускается новый автобусный терминал, способный пропускать от 30 автобусов в сутки, который должен заработать с начала суток 17 августа.

"Пока привычные пути торговли заблокированы из-за оккупации на востоке и юге Украины, мы развиваем другие – на западе. Чем выше пропускная способность украинско-польской границы, тем быстрее едет сельхозпродукция и горюче-смазочные материалы. К сожалению, проблемы с очередями еще есть. Мы понимаем, что накапливавшиеся десятилетиями проблемы за несколько месяцев решить невозможно", - прокомментировал министр Александр Кубраков.

Как отметил в своем Telegram-канале его Мустафа Найем, пункты пропуска – "не совсем зона ответственности нашего министерства, но так уж получилось, что это стало нашей болью".

"Сегодня в пограничном пункте пропуска "Краковец - Корчова" наконец-то будет открыт автобусный участок. Первый раз я приехал сюда в ноябре прошлого года. До сих пор помню, как поляки при каждой встрече стыдили и напоминали о многолетнем плане разделения в Краковце пассажирского и грузового участка... Тогда это казалось никому не нужным, кроме нас и перевозчиков", - написал он.

Однако, как указал Найем, лишь за чуть более чем полгода и несмотря на войну и нехватку ресурсов, эти работы удалось завершить, и весь пассажирский транспорт теперь будет ехать в этом пункте пропуска по отдельной полосе.

"Сейчас это один из путей уменьшения десяти- и двадцатикилометровых очередей на границах... Сегодня - "Краковец", а до конца месяца у нас еще большие планы на румынскую границу. Постепенно, шаг за шагом мы должны победить и оставить эти чертовы очереди в прошлом", - добавил чиновник.

В свою очередь на заседании Кабинета министров во вторник премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что Мининфраструктуры уже в ближайшее время представит анонсированный проект электронной очереди на границе.

Также, по словам главы правительства, Мининфраструктуры, Министерства иностранных дел и Государственной таможенной службы поручено активизировать процесс переговоров об открытии общих пунктов пропуска на границе с ЕС.

"Мы говорили о возможности открытия таких пунктов с премьер-министром Польши. И это также важное направление для ускорения всех таможенных процедур и минимизации коррупционных рисков", - добавил Шмигаль.

Напомним, что грузовое движение в обновленном в рамках проекта "Открытая граница" пункте пропуска "Краковец - Корчова" было открыто еще 20 июня. В рамках первого этапа модернизации на пункте увеличилось количество полос для грузовиков с четырех до десяти и были созданы дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

С 1 августа через этот КПП возобновилось движение легковых автомобилей, а о начале пропуска пассажирских автобусов власти обещали сообщить позже.