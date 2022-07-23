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Украинцам будут выдавать в Польше электронные виды для пересечения границ в ЕС
Украинским беженцам в Польшу будут выдавать электронный документ – Diia.pl, подтверждающий законное пребывание наших граждан на территории соседней страны и позволяющий им путешествовать в пределах Евросоюза и пересекать его внешние границы.
Это первый полностью цифровой вид на жительство в ЕС. Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywatel, которое можно установить на мобильные телефоны Android и iOS, говорится на сайте польского правительства.
"Польша сообщила Еврокомиссии об электронном документе, доступном для беженцев из Украины – Diia. pl, документ, подтверждающий их законное пребывание на территории Польши и позволяющий им путешествовать в пределах ЕС, а также пересекать его внешние границы", – говорится в сообщении.
Напомним, что недавно Польша также упростила процедуру получения карты поляка: теперь украинские граждане могут подать документы на получение или продление срока действия карты в самой Польше.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Новые правила вступят в силу 29 июля. Раньше украинцы должны были обращаться за такими документами в польское консульство в Украине.