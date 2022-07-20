Українцям дозволили подаватися на карту поляка у самій Польщі

Польща спростила процедуру отримання карти поляка: тепер українські громадяни можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії картки у самій Польщі.

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Як зазначає Держприкордонслужба України, нові правила набудуть чинності 29 липня. Раніше ж українці мали звертатися за такими документами до польського консульства в Україні.

У свою чергу, у Міністерстві закордонних справ Польщі повідомляють, що подати заяву на карту поляка можна буде в адміністраціях усіх 16 воєводств країни відповідно до місця перебування заявника.

"Завдяки цьому буде виконано встановлений законом обов'язок щодо надання правомочним особам можливості подати заяву на отримання карти поляка, незважаючи на призупинення діяльності більшості консульств Республіки Польща в Україні через агресію Російської Федерації проти цієї країни", - зазначають у відомстві.

Заявку можуть подати як ті, хто вже мав карту поляка, так і ті, хто хоче це зробити вперше. Отримати карту можна буде там, де буде подано заяву, без необхідності виїжджати до України.

При цьому у дипломатичному відомстві зазначають, що у зв'язку із утрудненою роботою консульств Польщі також у Білорусі та Росії нововведення поширюватимуться і на громадян цих країн.

Зазначимо, що всього у Польщі в Україні шість диппредставництв, включаючи посольство у Києві та консульства у Харкові, Львові, Луцьку, Одесі та Вінниці. За даними на сайті польського МЗС, із них працює зараз, та й то обмежено, лише консульство у Львові.

Карта поляка є спеціальним документом, який, як написано на ньому самому, "підтверджує приналежність до польського народу".

Люди, які отримали таку картку, можуть безкоштовно отримувати довгострокову національну візу, легально працювати на території Польщі без спецдозволу, займатися у Польщі підприємницькою діяльністю, безкоштовно отримувати освіту та екстрену медичну допомогу, а також мати деякі інші пільги та знижки.