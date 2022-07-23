Українцям видаватимуть у Польщі електронні посвідки для перетину кордонів у ЄС

Українським біженцям до Польщі видаватимуть електронний документ – Diia.pl, який підтверджує законне перебування наших громадян на території сусідської країни та дозволяє їм подорожувати в межах Євросоюзу і перетинати його зовнішні кордони.

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Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в ЄС. Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywatel, який можна встановити на мобільні телефони Android та iOS, йдеться на сайті польського уряду.

"Польща повідомила Єврокомісії про електронний документ, доступний для біженців з України – Diia. pl, документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах ЄС, а також перетинати його зовнішні кордони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно Польща також спростила процедуру отримання карти поляка: тепер українські громадяни можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії картки у самій Польщі.

Нові правила набудуть чинності 29 липня. Раніше ж українці мали звертатися за такими документами до польського консульства в Україні.