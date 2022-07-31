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С 1 августа возобновят движение легковых автомобилей через пункт пропуска "Краковец"
Движение легковых автомобилей через пункт пропуска "Краковец" будет возобновлено 1 августа, о начале пропуска пассажирских автобусов будет сообщено дополнительно.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"С 08:00 1 августа 2022 через пункт пропуска "Краковец", что на Львовщине, будет восстановлен пропуск легковых автомобилей. О начале пропуска пассажирских автобусов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
В ГПСУ просят граждан учесть эту информацию и выбирать данный пункт пропуска для пересечения границы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что 20 июня был открыт после быстрой реконструкции и расширения пункт пропуска "Краковец – Корчёва" на границе Львовской области с Польшей.
Напомним, в Министерстве инфраструктуры планируют в ближайшие недели частично запустить в работу обновленные пункты пропуска "Дяковцы" и "Красноильск" на границе с Румынией.
Ранее ГПСУ решила пропускать через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" (Волынская область) только грузовики с массой более 7,5 тонны и рейсовые автобусы.