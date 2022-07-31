З 1 серпня відновлять рух легкових авто через пункт пропуску "Краківець"

Рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краківець" буде відновлено 1 серпня, про початок пропуску пасажирських автобусів буде повідомлено додатково.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"З 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краківець", що на Львівщині, буде відновлено пропуск легкових автомобілів. Про початок пропуску пасажирських автобусів буде повідомлено додатково", - ідеться в повідомленні.

В ДПСУ просять громадян врахувати цю інформацію та обирати даний пункт пропуску для перетину кордону.

Зазначимо, що 20 червня було відкрито після швидкої реконструкції та розширення пункт пропуску "Краківець – Корчова" на кордоні Львівської області з Польщею.

Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури планують в найближчі тижні частково запустити в роботу оновлені пункти пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на кордоні з Румунією

Раніше ДПСУ вирішила пропускати через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" (Волинська область) лише вантажівки з масою понад 7,5 тонни та рейсові автобуси.