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З 1 серпня відновлять рух легкових авто через пункт пропуску "Краківець"
Рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краківець" буде відновлено 1 серпня, про початок пропуску пасажирських автобусів буде повідомлено додатково.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"З 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краківець", що на Львівщині, буде відновлено пропуск легкових автомобілів. Про початок пропуску пасажирських автобусів буде повідомлено додатково", - ідеться в повідомленні.
В ДПСУ просять громадян врахувати цю інформацію та обирати даний пункт пропуску для перетину кордону.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що 20 червня було відкрито після швидкої реконструкції та розширення пункт пропуску "Краківець – Корчова" на кордоні Львівської області з Польщею.
Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури планують в найближчі тижні частково запустити в роботу оновлені пункти пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на кордоні з Румунією
Раніше ДПСУ вирішила пропускати через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" (Волинська область) лише вантажівки з масою понад 7,5 тонни та рейсові автобуси.