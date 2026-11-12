Не просто копия Mavic: в Украине протестовали дроны от девяти отечественных производителей

Кластер Brave1 совместно с Минобороны опробовал разведывательные дроны типа Mavic от девяти украинских производителей. Лучшие образцы уже переходят на этап контрактирования для армии.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Что проверяли во время испытаний

Тестирование провели кластер оборонных инноваций Brave1 совместно с оборонным ведомством. Основная цель – выяснить, насколько украинские беспилотники отвечают потребностям военных.

"Создать простую копию Mavic – недостаточно. Нужна функциональная альтернатива – дроны, адаптированные к условиям современного поля боя и конкретным задачам военных", – отметили в министерстве.

В ходе испытаний проверяли устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), качество видеосвязи и передачи данных, длительность полета и другие характеристики, необходимые для работы на фронте.

Производители, чьи разработки успешно прошли проверку, уже переходят к заключению контрактов из Минобороны. После этого дроны смогут снабжать военные подразделения.

Какова должна быть замена Mavic

Квадрокоптеры Mavic стали одним из основных инструментов тактической разведки. Однако из-за расширения килзоны военным нужны беспилотники, которые могут дольше находиться в воздухе, работать на большем расстоянии и противостоять средствам РЭС.

Поэтому украинская альтернатива должна отвечать нескольким требованиям:

работать под влиянием радиоэлектронного подавления, в том числе без GPS;

находиться в воздухе не менее 60 минут;

поддерживать управление на большем расстоянии, чтобы оператор мог работать с более безопасной позиции;

иметь понятный для военных интерфейс, не требующий длительного обучения.

В министерстве подчеркнули, что задача состоит не в копировании Mavic, а в создании беспилотников, приспособленных к условиям современной войны.

Напомним, недавно украинская компания "Укрспецдронпром" представила беспилотник РП7 Chomga (Чомга) - многоцелевую самолетную платформу, которую можно использовать для разведывательных и ударных задач.