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Не просто копия Mavic: в Украине протестовали дроны от девяти отечественных производителей
Кластер Brave1 совместно с Минобороны опробовал разведывательные дроны типа Mavic от девяти украинских производителей. Лучшие образцы уже переходят на этап контрактирования для армии.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Что проверяли во время испытаний
Тестирование провели кластер оборонных инноваций Brave1 совместно с оборонным ведомством. Основная цель – выяснить, насколько украинские беспилотники отвечают потребностям военных.
"Создать простую копию Mavic – недостаточно. Нужна функциональная альтернатива – дроны, адаптированные к условиям современного поля боя и конкретным задачам военных", – отметили в министерстве.
В ходе испытаний проверяли устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), качество видеосвязи и передачи данных, длительность полета и другие характеристики, необходимые для работы на фронте.
Производители, чьи разработки успешно прошли проверку, уже переходят к заключению контрактов из Минобороны. После этого дроны смогут снабжать военные подразделения.
Какова должна быть замена Mavic
Квадрокоптеры Mavic стали одним из основных инструментов тактической разведки. Однако из-за расширения килзоны военным нужны беспилотники, которые могут дольше находиться в воздухе, работать на большем расстоянии и противостоять средствам РЭС.
Поэтому украинская альтернатива должна отвечать нескольким требованиям:
- работать под влиянием радиоэлектронного подавления, в том числе без GPS;
- находиться в воздухе не менее 60 минут;
- поддерживать управление на большем расстоянии, чтобы оператор мог работать с более безопасной позиции;
- иметь понятный для военных интерфейс, не требующий длительного обучения.
В министерстве подчеркнули, что задача состоит не в копировании Mavic, а в создании беспилотников, приспособленных к условиям современной войны.
Напомним, недавно украинская компания "Укрспецдронпром" представила беспилотник РП7 Chomga (Чомга) - многоцелевую самолетную платформу, которую можно использовать для разведывательных и ударных задач.