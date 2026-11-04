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В Украине представили дрон-матку "Чомга" за $5000: что известно о беспилотнике

дрон
Украинский беспилотник Chomga может нести до трех FPV-дронов

Украинская компания "Укрспецдронпром" представила беспилотник РП7 Chomga ("Чомга") — многоцелевую самолетную платформу, которую можно использовать для разведывательных и ударных задач, а также в качестве дрон-матка для переноски меньших беспилотников.

В зависимости от комплектации, ее стоимость составляет от $5000 до $7000.

Как пишет Dilo, об этом сообщила "Оборонка".

Какие возможности имеет дрон-матка

РП7 Chomga была разработана как многофункциональная платформа, конфигурацию которой можно изменять в зависимости от назначения.

По информации производителя, беспилотник может самостоятельно выполнять задания или переносить к трем меньшим FPV-дронам или беспилотникам-перехватчикам. Для отдельных конфигураций предусмотрено использование двух FPV с увеличенными аккумуляторами.

Также компания представила разведывательно-ударную модификацию Chomga M-Fly с лазерным целеуказателем. Заявленная дальность его работы составляет до 3 км.

Характеристики и стоимость

РП7 Chomga имеет классическую самолетную конструкцию с обычным взлетом и посадкой. Для эксплуатации нужен подготовленный участок длиной до 50м.

Среди заявленных производителем характеристик:

  • максимальная полезная нагрузка – 15 кг;
  • крейсерская скорость – около 75 км/ч;
  • максимальная скорость – 110 км/ч;
  • рабочая высота – до 1500 м;
  • максимальная продолжительность полета – 90 минут.

По данным разработчика, в варианте с возвратом тактический радиус платформы составляет до 60 км. Для одноразовой ударной конфигурации заявлена дальность полета в одну сторону – 100–125 км.

Отдельно компания разработала облегченную модификацию "Лайт Чомга", рассчитанную на полезную нагрузку до 5 кг.

Стоимость беспилотника зависит от комплектации и систем связи. В частности, предусмотрены конфигурации с аналоговой системой SkyLoki, спутниковым терминалом Starlink и LTE-модемом. Цена комплекта составляет от $5000 до $7000.

Фото 2 — В Украине представили дрон-матку "Чомга" за $5000: что известно о беспилотнике

Когда беспилотник пройдет испытание

В "Укрспецдронпроме" сообщили, что готовят Chomga к испытаниям. Также компания ведет переговоры с военными подразделениями о возможности опытно-боевой эксплуатации платформы.

Производитель отдельно отмечает ремонтопригодность конструкции: значительную часть полевых ремонтов можно выполнять с помощью обычного ручного инструмента.

В то же время подтвержденной информации о серийных поставках или боевом применении "Чомги" пока нет.

Напомним, DefTech стал одним из главных драйверов рынка труда. Только за месяц оборонные компании разместили рекордные 1285 вакансий, или 19% всех предложений на DOU.

Автор:
Ольга Опенько

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