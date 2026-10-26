Украинские FPV-дроны смогут летать на 50% дальше: модуль "Диких шершней" прошел государственные испытания

Украинская MilTech-компания "Дикие шершни" завершила государственные испытания нового видеопередатчика HV VTX Pro. По данным разработчика, модуль позволяет увеличить дальность полета FPV-дронов на 50%, улучшает стабильность видеосвязи и повышает помехоустойчивость в радиоэфире.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Dev.

Какие результаты показал HV VTX Pro

Видеопередатчик отвечает за передачу изображения с камеры беспилотника на наземную станцию управления или очки оператора. От его характеристик зависит качество видеосигнала, в частности, во время полета на значительном расстоянии и при активном радиоэлектронном подавлении.

Государственные испытания новой разработки проводились с участием специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, а также представителей Управления государственного гарантирования качества Министерства обороны Украины.

Модуль проверили в составе нескольких типов беспилотников "Диких шершней":

Sting – скоростного дрона-перехватчика;

"Королева шершней" – универсальной грузовой платформы;

Wild Hornets Digital – 10-дюймового зенитного беспилотника.

Испытания производились с использованием системы дистанционного управления Hornet Vision Ctrl. По результатам проверок отдельные тактико-технические характеристики дронов с новым передатчиком оказались выше первоначально заявленных. После дополнительных полевых тестов соответствующие показатели планируют обновить в технической документации беспилотников.

Мощность передатчика возросла до 4 Вт.

Одним из ключевых изменений стала модернизация радиочастотного модуля: его максимальную мощность увеличили более чем вдвое – до 4 Вт.

По информации разработчика, это позволяет поддерживать более качественную и стабильную цифровую видеосвязь на большем расстоянии. Передатчик также должен обеспечивать более четкое изображение в условиях перегруженного радиоэфира, где на работу беспилотников влияют посторонние сигналы и средства радиоэлектронной борьбы.

Компания отдельно отмечает потенциальное значение обновления для дронов-перехватчиков. Более стабильный видеоканал может помогать операторам работать с целями, двигающимися на предельно малых высотах.

Серийное производство и стоимость дронов

После завершения государственных испытаний HV VTX Pro перешел в серийное производство. Модуль уже устанавливают на беспилотники "Диких шершней", использующих систему Hornet Vision.

Собственно производство видеопередатчиков, по данным компании, также позволило снизить конечную стоимость беспилотников для Вооруженных сил Украины. Таким образом, обновление должно не только улучшить технические характеристики дронов, но и удешевить их поставки военным.

В то же время, заявленное увеличение дальности на 50% является показателем, приведенным разработчиком. Окончательные изменения в технических характеристиках отдельных моделей должны быть внесены после дополнительных полевых проверок.

Напомним, украинская оборонная компания FirePoint впервые запустила свою тактическую баллистическую ракету по территории России.