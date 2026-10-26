Українські FPV-дрони зможуть збільшити дальність польоту на 50%: модуль "Диких шершнів" пройшов державні випробування

Українська MilTech-компанія “Дикі шершні” завершила державні випробування нового відеопередавача HV VTX Pro. За даними розробника, модуль дає змогу збільшити дальність польоту FPV-дронів на 50%, покращує стабільність відеозв’язку та підвищує стійкість до перешкод у радіоефірі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Dev.

Які результати показав HV VTX Pro

Відеопередавач відповідає за передавання зображення з камери безпілотника на наземну станцію керування або окуляри оператора. Від його характеристик залежить якість відеосигналу, зокрема під час польоту на значній відстані та за умов активного радіоелектронного придушення.

Державні випробування нової розробки проводили за участі фахівців Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, а також представників Управління державного гарантування якості Міністерства оборони України.

Модуль перевірили у складі кількох типів безпілотників "Диких шершнів":

Sting - швидкісного дрона-перехоплювача;

"Королева шершнів" - універсальної вантажної платформи;

Wild Hornets Digital - 10-дюймового зенітного безпілотника.

Випробування проводили з використанням системи дистанційного керування Hornet Vision Ctrl. За результатами перевірок окремі тактико-технічні характеристики дронів із новим передавачем виявилися вищими за початково заявлені. Як зазначає компанія, після додаткових польових тестів відповідні показники планують оновити в технічній документації безпілотників.

Потужність передавача зросла до 4 Вт

Однією з ключових змін стала модернізація радіочастотного модуля: його максимальну потужність збільшили більш ніж удвічі - до 4 Вт.

За інформацією розробника, це дає змогу підтримувати якісніший і стабільніший цифровий відеозв’язок на більшій відстані. Передавач також має забезпечувати чіткіше зображення в умовах перевантаженого радіоефіру, де на роботу безпілотників впливають сторонні сигнали та засоби радіоелектронної боротьби.

Компанія окремо відзначає потенційне значення оновлення для дронів-перехоплювачів. Стабільніший відеоканал може допомагати операторам працювати з цілями, що рухаються на гранично малих висотах.

Серійне виробництво та вартість дронів

Після завершення державних випробувань HV VTX Pro перейшов до серійного виробництва. Модуль уже встановлюють на безпілотники "Диких шершнів", які використовують систему Hornet Vision.

Власне виробництво відеопередавачів, за даними компанії, також дало змогу знизити кінцеву вартість безпілотників для Збройних сил України. Таким чином, оновлення має не лише покращити технічні характеристики дронів, а й здешевити їхнє постачання військовим.

Водночас заявлене збільшення дальності на 50% є показником, наведеним розробником. Остаточні зміни до технічних характеристик окремих моделей мають внести після додаткових польових перевірок.

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