Шість українських розробників уже збивали реактивні дрони

Щонайменше шість українських виробників дронів-перехоплювачів уже мають підтверджені військовими результати знищення російських реактивних безпілотників.

Про це йдеться у статті Dilo "Мільярди на повітряний терор: що стоїть за модернізацією російських "Гераней" та коли в Україні з'являться ресурси для їх збиття".

Повітряні сили зараз працюють приблизно з 20 виробниками реактивних перехоплювачів, повідомив заступник командувача Повітряних сил Юрій Черевашенко. Випробувальні польоти проводять 14 компаній, шість уже мають результати зі знищення реактивних дронів, а розробки ще трьох військові вважають перспективними. Два перехоплювачі вже пройшли кодифікацію, один із них — Predator.

Бойове застосування таких систем триває. Національна гвардія 8 жовтня повідомила про знищення реактивної "Герані-5" дроном-перехоплювачем. Загалом від початку року її підрозділи знищили перехоплювачами 3694 безпілотники типу Shahed та "Гербера", однак це сукупна статистика проти різних типів цілей.

Головна проблема зараз полягає не у відсутності технологій, а в масштабі виробництва. Постачання спеціалізованих перехоплювачів у необхідних військовим обсягах очікується не раніше кінця листопада.

Окремим обмеженням залишаються двигуни. Україна значною мірою залежить від їхнього імпорту, а власного виробництва поки недостатньо для швидкого масштабування реактивних перехоплювачів.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло, що українські дрони-перехоплювачі можуть коштувати від близько $1 тис. до кількох тисяч доларів і поступово забирають на себе частину роботи дорожчих засобів ППО.