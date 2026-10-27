Арешт із рахунків зніматимуть без заяв: як зміниться процедура в Україні

В Україні планують спростити процедуру зняття арешту з банківських рахунків після погашення заборгованості. Завдяки новому механізму боржникам не доведеться подавати додаткові заяви, відвідувати виконавця та проходити паперові процедури.

Як пише Dilo,про це інформує пресслужба "Дії".

Як працюватиме новий механізм

Після сплати боргу через "Дію" система автоматично опрацює інформацію про погашення заборгованості та передасть її відповідним установам.

Процедура передбачатиме кілька етапів:

відомості про боржника автоматично виключатимуть з Єдиного реєстру боржників;

банк отримуватиме повідомлення про погашення боргу в той самий день;

арешт із банківських рахунків зніматимуть не пізніше наступного дня.

Таким чином, після сплати заборгованості громадянам не потрібно буде окремо звертатися до виконавця, подавати заяви чи чекати на завершення додаткових процедур.

На які борги поширюватимуться нові правила

Новий механізм передбачений для виконавчих проваджень, у яких загальна сума заборгованості не перевищує 86 470 грн.

Під час розрахунку враховуватимуть не лише основний борг, а й штрафи, виконавчий збір та витрати виконавчого провадження.

Зазначена сума відповідає десяти мінімальним заробітним платам, установленим на 2026 рік.

Хто впроваджує нововведення

До реалізації сервісу залучені Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство юстиції України та державне підприємство "Національні інформаційні системи".

Проєкт також отримує підтримку швейцарсько-української Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа.

Очікується, що новий механізм скоротить час між погашенням заборгованості та розблокуванням банківських рахунків, а також зменшить кількість адміністративних процедур для громадян.

Нагадаємо, за січень–вересень 2026 року резиденти "Дія.City" сплатили 43,9 млрд грн податків — майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом від запуску спеціального режиму у 2022 році надходження перевищили 109 млрд грн.