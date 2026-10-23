ШІ-агенти почали діяти самостійно і отримали доступ до банківських рахунків у США

Великі банки США почали обмежувати доступ сторонніх агентів штучного інтелекту до рахунків клієнтів. Фінустанови фіксують випадки, коли такі системи входять до банківських акаунтів із даними користувачів, а подекуди виконують дії, які можуть виходити за межі отриманих інструкцій.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Axios.

Із проблемою працюють, зокрема, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo та інші великі американські банки.

Один із поширених сценаріїв — клієнт сам дозволяє ШІ-агенту або цифровому помічнику зайти до банківського акаунту, передавши йому свої облікові дані.

Однак така практика суперечить правилам більшості банків, відповідно до яких користувач повинен входити до рахунку самостійно.

Банки не завжди розуміють, хто керує агентом

Найбільше занепокоєння банків викликають ситуації, коли ШІ отримує можливість не лише переглядати фінансові дані, а й здійснювати покупки або переказувати кошти.

За даними Axios, окремі банки також фіксували випадки, коли агенти зв'язувалися з кол-центрами або, на перший погляд, здійснювали дії незалежно від конкретної команди користувача.

При цьому фінустановам складно визначити, чи справді активність агента санкціонована власником рахунку, чи йдеться про шахрайство та несанкціонований доступ.

Morgan Stanley уже блокує сторонніх агентів

Morgan Stanley почав блокувати стороннім ШІ-агентам доступ до своїх платформ.

Обмеження також застосовують JPMorgan, Bank of America та Citi.

Водночас банки не планують повністю відмовлятися від використання таких технологій. Один із компромісних варіантів — надавати ШІ-агентам доступ лише для читання.

У такому разі агент зможе аналізувати баланс та іншу фінансову інформацію клієнта, але не матиме можливості здійснювати операції з коштами.

У банківському секторі визнають, що попит клієнтів на використання ШІ-помічників зростатиме. Однак поки технологія розвивається швидше, ніж механізми контролю за нею, банки вважають повноцінний доступ агентів до рахунків надто ризикованим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ШІ змінює банківське шахрайство: зловмисники використовують генеративні моделі для створення реалістичних голосів, відео, повідомлень та фальшивих профілів.