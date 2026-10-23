UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,28

45,14

EUR

51,10

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

ШИ-агенты начали действовать самостоятельно и получили доступ к банковским счетам в США

ШИ-агенты начали действовать самостоятельно
ШИ-агенты начали действовать самостоятельно / Depositphotos

Крупные банки США начали ограничивать доступ сторонних агентов искусственного интеллекта к счетам клиентов. Финучреждения фиксируют случаи, когда такие системы входят в банковские аккаунты с данными пользователей, а иногда выполняют действия, которые могут выходить за пределы полученных инструкций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Axios.

С проблемой работают, в частности, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo и другие крупные американские банки.

Один из распространенных сценариев – клиент сам позволяет ШИ-агенту или цифровому помощнику зайти в банковский аккаунт, передав ему свои учетные данные.

Однако такая практика противоречит правилам большинства банков, согласно которым пользователь должен входить в счет самостоятельно.

Банки не всегда понимают, кто управляет агентом

Наибольшее беспокойство банков вызывают ситуации, когда ИИ получает возможность не только пересматривать финансовые данные, но и совершать покупки или переводить средства.

По данным Axios, отдельные банки также фиксировали случаи, когда агенты связывались с колл-центрами или, на первый взгляд, совершали действия вне зависимости от конкретной команды пользователя.

При этом финучреждениям сложно определить, действительно ли активность агента санкционирована владельцем счета, речь идет о мошенничестве и несанкционированном доступе.

Morgan Stanley уже блокирует посторонних агентов

Morgan Stanley начал блокировать посторонним ШИ-агентам доступ к своим платформам.

Ограничения также используют JPMorgan, Bank of America и Citi.

В то же время, банки не планируют полностью отказываться от использования таких технологий. Один из компромиссных вариантов – предоставлять ШИ-агентам доступ только для чтения.

В таком случае агент сможет анализировать баланс и другую финансовую информацию клиента, но не сможет осуществлять операции со средствами.

В банковском секторе признают, что спрос клиентов на использование ИИ-помощников будет расти. Однако пока технология развивается быстрее, чем механизмы контроля над ней, банки считают полноценный доступ агентов к счетам слишком рискованным.

Напомним, ранее сообщалось, что ИИ меняет банковское мошенничество : злоумышленники используют генеративные модели для создания реалистических голосов, видео, сообщений и фальшивых профилей.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности