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ШИ-агенты начали действовать самостоятельно и получили доступ к банковским счетам в США
Крупные банки США начали ограничивать доступ сторонних агентов искусственного интеллекта к счетам клиентов. Финучреждения фиксируют случаи, когда такие системы входят в банковские аккаунты с данными пользователей, а иногда выполняют действия, которые могут выходить за пределы полученных инструкций.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Axios.
С проблемой работают, в частности, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo и другие крупные американские банки.
Один из распространенных сценариев – клиент сам позволяет ШИ-агенту или цифровому помощнику зайти в банковский аккаунт, передав ему свои учетные данные.
Однако такая практика противоречит правилам большинства банков, согласно которым пользователь должен входить в счет самостоятельно.
Банки не всегда понимают, кто управляет агентом
Наибольшее беспокойство банков вызывают ситуации, когда ИИ получает возможность не только пересматривать финансовые данные, но и совершать покупки или переводить средства.
По данным Axios, отдельные банки также фиксировали случаи, когда агенты связывались с колл-центрами или, на первый взгляд, совершали действия вне зависимости от конкретной команды пользователя.
При этом финучреждениям сложно определить, действительно ли активность агента санкционирована владельцем счета, речь идет о мошенничестве и несанкционированном доступе.
Morgan Stanley уже блокирует посторонних агентов
Morgan Stanley начал блокировать посторонним ШИ-агентам доступ к своим платформам.
Ограничения также используют JPMorgan, Bank of America и Citi.
В то же время, банки не планируют полностью отказываться от использования таких технологий. Один из компромиссных вариантов – предоставлять ШИ-агентам доступ только для чтения.
В таком случае агент сможет анализировать баланс и другую финансовую информацию клиента, но не сможет осуществлять операции со средствами.
В банковском секторе признают, что спрос клиентов на использование ИИ-помощников будет расти. Однако пока технология развивается быстрее, чем механизмы контроля над ней, банки считают полноценный доступ агентов к счетам слишком рискованным.
Напомним, ранее сообщалось, что ИИ меняет банковское мошенничество : злоумышленники используют генеративные модели для создания реалистических голосов, видео, сообщений и фальшивых профилей.