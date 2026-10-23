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Microsoft создала ИИ для диагностики болезней: система превзошла врачей в тестах

Microsoft
Microsoft разработала медицинский ИИ для диагностики болезней

Microsoft представила систему искусственного интеллекта, которая может последовательно анализировать состояние пациента, определять необходимые обследования и уточнять диагноз по мере поступления новых данных. В ходе испытаний на сложных клинических случаях модель продемонстрировала более чем вдвое более высокую точность по сравнению с врачами общей практики.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Как работает диагностическая система Microsoft

Разработка компании получила название MAI-DxO. В отличие от моделей, формирующих вывод на основе уже собранных симптомов, анализов и медицинских изображений, эта система воспроизводит последовательность действий врача при обследовании.

Сначала ИИ определяет, какую информацию нужно получить от пациента и какие симптомы нуждаются в дополнительном внимании. Далее система выбирает лабораторные анализы или другие исследования, оценивает результаты и предлагает следующие шаги.

В процессе диагностики модель просматривает предположения и корректирует их в зависимости от новых данных. Для этого используется специальный механизм координации – так называемый оркестратор, организующий работу нескольких виртуальных клинических агентов.

Такой подход должен помочь системе не только определять болезнь, но и выбирать обоснованный путь к диагнозу.

Какие результаты показали испытания

Исследователи проверили систему в более чем 300 сложных медицинских случаях, опубликованных в материалах клинических разборов. В этом тестировании ИИ, который использовал диагностический оркестратор, более чем вдвое превзошел врачей общей практики по точности установления диагноза.

Система также показала лучшие результаты при оценке сценариев на основе данных о пациентах отделений неотложной помощи.

В то же время, исследователи обращают внимание на разницу между такими испытаниями и реальной медицинской практикой. Результаты тестов демонстрируют потенциал технологии, но сами по себе не доказывают, что она будет обеспечивать такую же точность при работе с пациентами в больницах.

Может ли ИИ снизить затраты на диагностику

Кроме точности исследователи оценивали, сколько стоит диагностический процесс. По результатам моделирования система могла планировать обследование с меньшими затратами, чем в сценариях, где их определяли врачи.

Потенциальная экономия связана с возможностью выбирать исследования последовательно, оценивать их информативность и не назначать лишние процедуры без достаточных оснований.

Однако эти результаты получены при оценке смоделированных клинических случаев. Они еще не подтверждают аналогичное сокращение расходов в повседневной работе медицинских учреждений.

Где будут тестировать систему дальше

Следующий этап подразумевает сотрудничество Microsoft с медицинским центром Beth Israel Deaconess в Бостоне. Там планируется проверить, может ли инструмент помогать с первичной сортировкой пациентов в приемных отделениях больниц.

Речь идет об определении очередности оказания помощи в зависимости от состояния человека и возможной срочности медицинского вмешательства.

Практические испытания должны показать, как эффективно система работает в реальных условиях. Пока разработку следует рассматривать как потенциальный инструмент поддержки медицинских специалистов, а не как замену врачам.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft за 2,5 млрд долларов создает компанию для интеграции ИИ в бизнес. Техногигант объявил о создании новой операционной компании Microsoft Frontier Company. Главная задача нового подразделения – помогать крупному бизнесу выбирать, настраивать и интегрировать технологии искусственного интеллекта, обеспечивая реальную окупаемость инвестиций. Корпорация выделяет на запуск проекта 2,5 млрд долларов США.

Автор:
Ольга Опенько

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