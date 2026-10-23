Microsoft створила ШІ для діагностики хвороб: система перевершила лікарів у тестах

Microsoft представила систему штучного інтелекту, яка може послідовно аналізувати стан пацієнта, визначати необхідні обстеження та уточнювати діагноз у міру надходження нових даних. Під час випробувань на складних клінічних випадках модель продемонструвала більш ніж удвічі вищу точність порівняно з лікарями загальної практики.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Як працює діагностична система Microsoft

Розробка компанії отримала назву MAI-DxO. На відміну від моделей, які формують висновок на основі вже зібраних симптомів, аналізів та медичних зображень, ця система відтворює послідовність дій лікаря під час обстеження.

Спочатку ШІ визначає, яку інформацію потрібно отримати від пацієнта та які симптоми потребують додаткової уваги. Далі система обирає лабораторні аналізи або інші дослідження, оцінює результати й за потреби пропонує наступні кроки.

У процесі діагностики модель переглядає попередні припущення та коригує їх залежно від нових даних. Для цього використовується спеціальний механізм координації — так званий оркестратор, який організовує роботу кількох віртуальних клінічних агентів.

Такий підхід має допомогти системі не лише визначати можливу хворобу, а й обирати обґрунтований шлях до діагнозу.

Які результати показали випробування

Дослідники перевірили систему на понад 300 складних медичних випадках, опублікованих у матеріалах клінічних розборів. У цьому тестуванні ШІ, який використовував діагностичний оркестратор, більш ніж удвічі перевершив лікарів загальної практики за точністю встановлення діагнозу.

Система також показала кращі результати під час оцінювання сценаріїв на основі даних про пацієнтів відділень невідкладної допомоги.

Водночас дослідники звертають увагу на різницю між такими випробуваннями та реальною медичною практикою. Результати тестів демонструють потенціал технології, але самі по собі не доводять, що вона забезпечуватиме таку саму точність під час роботи з пацієнтами в лікарнях.

Чи може ШІ знизити витрати на діагностику

Окрім точності, дослідники оцінювали, скільки коштує діагностичний процес. За результатами моделювання, система могла планувати обстеження з меншими витратами, ніж у сценаріях, де їх визначали лікарі.

Потенційна економія пов’язана з можливістю обирати дослідження послідовно, оцінювати їхню інформативність і не призначати зайві процедури без достатніх підстав.

Однак ці результати отримані під час оцінювання змодельованих клінічних випадків. Вони ще не підтверджують аналогічного скорочення витрат у повсякденній роботі медичних закладів.

Де тестуватимуть систему далі

Наступний етап передбачає співпрацю Microsoft із медичним центром Beth Israel Deaconess у Бостоні. Там планують перевірити, чи може інструмент допомагати з первинним сортуванням пацієнтів у приймальних відділеннях лікарень.

Йдеться про визначення черговості надання допомоги залежно від стану людини та ймовірної терміновості медичного втручання.

Практичні випробування мають показати, наскільки ефективно система працює в реальних умовах. Поки що розробку варто розглядати як потенційний інструмент підтримки медичних фахівців, а не як заміну лікарям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Microsoft за 2,5 млрд доларів створює компанію для інтеграції ШІ в бізнес. Техногігант оголосив про створення нової операційної компанії Microsoft Frontier Company. Головне завдання нового підрозділу — допомагати великому бізнесу обирати, налаштовувати та інтегрувати технології штучного інтелекту, забезпечуючи реальну окупність інвестицій. Корпорація виділяє на запуск проєкту 2,5 мільярда доларів США.