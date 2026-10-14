Акції Microsoft оновили історичний максимум і додали $1,4 трлн капіталізації

Акції американської корпорації Microsoft у вівторок, 13 жовтня, досягли першого рекорду приблизно за рік, продовживши чотиримісячне біржове зростання.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Ціна паперів піднялася на 0,4% — до 543,45 долара за акцію, перевершивши попередній максимум, що тримався з жовтня 2025 року. Загалом із червневого мінімуму акції компанії зросли на понад 54%, збільшивши її ринкову вартість приблизно на 1,4 трильйона доларів на тлі оптимізму щодо позицій гіганта в галузі штучного інтелекту.

Подолання спаду та оцінки аналітиків

Поточне зростання стало зміною тенденції після першого півріччя, коли папери впали через занепокоєння, що масштабні витрати на інфраструктуру ШІ не приносять достатньої віддачі, а також через ризики трансформації ринку для розробників програмного забезпечення. У червні акції просіли на 17%, зафіксувавши найгірший місячний спад із 2000 року та втративши майже 600 мільярдів доларів ринкової капіталізації.

Ситуація змінилася після фінансового звіту за 29 липня, де компанія показала найшвидше зростання доходів хмарного бізнесу за останні чотири роки. Наступного дня котирування підскочили на 16%, забезпечивши корпорації найкращий квартальний результат із 1998 року. Після публікації звітності щонайменше дві інвестиційні компанії підвищили свій рейтинг щодо акцій Microsoft до рекомендації "купувати".

Оцінки аналітиків ринку:

68 із 72 аналітиків за даними Bloomberg мають рекомендацію купувати акції компанії, при цьому жоден фахівець не радить їх продавати;

середній 12-місячний ціновий таргет становить 584 долари за акцію, що передбачає потенціал зростання приблизно на 8%;

попри відновлення, від початку 2026 року папери Microsoft зросли на 12%, відстаючи від індексів Nasdaq 100 (зростання на 21%) та S&P 500 (зростання на 14%);

серед так званої "Чудової сімки" динаміка компанії відповідає показникам Alphabet та Amazon, проте відстає від темпів Meta, Apple та Nvidia, які додали понад 15%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Microsoft встановила світовий рекорд, збільшивши ринкову капіталізацію майже на 450 млрд доларів США за один торговий день. Це стало найбільшим одноденним приростом вартості в історії серед усіх публічних компаній.