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Новини
Дата публікації

Microsoft оновила Copilot: додано генерацію коду, автономного ШІ-агента та інтеграцію з Office

Copilot
Microsoft оновила Copilot

Корпорація Microsoft представила низку нових можливостей для свого застосунку Copilot, зокрема інструмент для кодування та постійно діючого ШІ-агента. Компанія прагне перетворити помічника на універсальну платформу для офісних працівників.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Окрім нових інструментів, корпорація інтегрує офісні додатки Word, Excel та PowerPoint безпосередньо в Copilot. Це дозволить користувачам спільно працювати над цими програмами, не залишаючи інструмент штучного інтелекту, на тлі конкуренції з чатботами ChatGPT та Claude.

Створення програм через запити та цифровий колега

Серед оновлень Copilot з'явився інструмент під назвою "Code". Він дозволяє користувачам створювати застосунки, аналітичні панелі та інше програмне забезпечення за допомогою запитів природною мовою. Інструмент працює на базі тієї ж технології, що й GitHub Copilot. Доступ для ранніх клієнтів відкриють наприкінці місяця, а підписники 365 Premium та Pro зможуть протестувати його пізніше цього року.

Крім того, компанія запускає у приватному попередньому доступі наприкінці місяця ШІ-агента "Autopilot" (оновлену версію агента "Scout", представленого в червні):

  • так званий цифровий колега матиме власний обліковий запис у корпоративному каталозі компанії;
  • агент працюватиме з чітко визначеними правами доступу, якими зможуть керувати користувачі.

Контроль витрат на технології

Для подолання занепокоєння багатьох організацій щодо безпеки, відповідності стандартам та управління при впровадженні агентів, розробники адаптували систему безпосередньо для використання на рівні підприємств.

Також Microsoft представила функції управління витратами, які дозволяють співробітникам безпосередньо бачити витрати, пов'язані з використанням штучного інтелекту, аби уникнути непередбачених витрат з боку компаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Microsoft за 2,5 млрд доларів створює компанію для інтеграції ШІ в бізнес. Техногігант оголосив про створення нової операційної компанії Microsoft Frontier Company. Головне завдання нового підрозділу — допомагати великому бізнесу обирати, налаштовувати та інтегрувати технології штучного інтелекту, забезпечуючи реальну окупність інвестицій. Корпорація виділяє на запуск проєкту 2,5 мільярда доларів США.

Автор:
Максим Кольц

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