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Microsoft встановила світовий рекорд: ринкова вартість компанії зросла майже на $450 млрд за день

Microsoft
Ринкова вартість компанії зросла майже на $450 млрд за день / Shutterstock

Американська корпорація Microsoft збільшила свою ринкову капіталізацію майже на 450 млрд доларів США за один торговий день. Це найбільший одноденний приріст вартості в історії серед усіх публічних компаній.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Reuters.

За підсумками торгів акції Microsoft подорожчали понад 15%, а загальна ринкова капіталізація компанії сягнула $3,35 трильйона.

Головним драйвером зростання став квартальний фінансовий звіт. Компанія спрогнозувала сильніші, ніж очікувалося, темпи зростання хмарного бізнесу та стабільний приплив готівки у новому фінансовому році. Це розвіяло побоювання інвесторів щодо того, що масштабні витрати на штучний інтелект та дата-центри не дають швидкої віддачі.

Цим показником Microsoft перевершила попередній рекорд Nvidia, який 9 квітня 2025 року додав $441 млрд капіталізації за один день.

Ключові фінансові показники та плани

Зростання відбулося на тлі попереднього падіння: до середи цінні папери Microsoft знизилися більш ніж на 18% від початку року. Після публікації звіту щонайменше дев'ять брокерських компаній підняли цільову ціну акцій корпорації (середній орієнтир — $560,90).

  • Зростання Azure: у першому фінансовому кварталі Microsoft очікує зростання доходів хмарного сервісу Azure на 45% (без урахування валютних коливань), що перевищує прогнози аналітиків у 40,92%.
  • Витрати на інфраструктуру: капітальні витрати компанії на 2026 календарний рік заплановані на рівні $175 млрд, а на перший квартал 2027 фінансового року — $50 млрд.

Нагадаємо, Microsoft уклала угоди на оренду дата-центрів на понад $130 млрд, нарощуючи потужності через стрімке зростання попиту на штучний інтелект.

Автор:
Максим Кольц