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ДПС виявила ознаки дроблення бізнесу у продавця побутової техніки

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ДПС виявила ознаки дроблення бізнесу у продавця побутової техніки / Depositphotos

Податкова служба виявила у продавця побутової техніки ознаки ймовірного штучного дроблення бізнесу для зменшення податкових зобов’язань. Компанія заявила про закриття одного з магазинів, однак він продовжив працювати, а продаж товарів почали оформлювати через фізичну особу-підприємця.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДПС.

Під час перевірки діяльності ФОП податківці зафіксували порушення при проведенні розрахунків із покупцями та виявили необлікований товар вартістю понад 1,4 млн грн.

Очікувана сума штрафних санкцій за результатами перевірки також перевищує 1,4 млн грн.

Окремо під час документальної перевірки самого товариства податкова встановила нестачу товарів на суму понад 1 млн грн.

За оцінкою ДПС, отримані матеріали можуть свідчити про схему, за якої діяльність одного бізнесу формально розподіляється між кількома пов’язаними суб’єктами господарювання, хоча фактично вони працюють як єдина структура.

Матеріали перевірки передали до Територіального управління Бюро економічної безпеки для подальшого розгляду.

Зауважимо, Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ. 

Автор:
Тетяна Гойденко