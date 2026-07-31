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Тиск на економіку: Поперешнюк розкритикував ПДВ на посилки до 150 євро

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Поперешнюк розкритикував ПДВ на посилки до 150 євро / Depositphotos

Власник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк розкритикував урядову ініціативу щодо повернення оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву Володимира Поперешнюка.

На його думку, запровадження додаткових податків під час війни посилюватиме навантаження на бізнес і споживачів замість стимулювання відновлення економіки.

За його словами, Кабінет міністрів направляє до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає повернення оподаткування всіх імпортних посилок вартістю до 150 євро.

Поперешнюк вважає, що в умовах війни економічна політика має бути спрямована на зменшення податкового та регуляторного навантаження.

На його думку, нижчі податки та менша кількість регуляторних бар’єрів дають бізнесу більше можливостей для інвестицій, адаптації та відновлення.

Водночас Поперешнюк застерігає, що додаткове оподаткування імпортних посилок може створити нове навантаження як для підприємців, так і для споживачів.

Раніш Поперешнюк вже писав, що оподаткування всіх міжнародних посилок вартістю до 150 євро завдасть удару по економіці, торкнеться якості життя українців та негативно вплине на роботу українських виробників та ритейлерів. 

Автор:
Тетяна Гойденко