Біля Львова збудують торгово-логістичний комплекс зі складами та офісами

Біля Львова, поруч із трасою М-06 Київ–Чоп та залізничною колією, планують будівництво торгово-логістичного комплексу зі складами, офісами та комерційними приміщеннями. Львівська міська рада погодила розроблення детального плану території, яку планує освоїти компанія “Емілія 2005”.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на повідомлення Zaxid.net.

Про комплекс

Відповідне рішення депутати підтримали під час сесії міськради 30 липня. Йдеться про три земельні ділянки на території колишньої Лисиничівської сільської ради, які після створення Львівської міської територіальної громади увійшли до її складу. Водночас ці землі розташовані за межами населених пунктів.

Точні межі та площу території, яку охопить майбутній детальний план, визначать під час підготовки проєктної документації. Документ має встановити параметри майбутньої забудови, організацію під’їзних шляхів, розвиток вуличної мережі та необхідне інженерне забезпечення.

Замовником розроблення містобудівної документації виступить департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради, а фінансування робіт забезпечить ТОВ "Емілія 2005".

Про компанію

За даними YouControl, компанію "Емілія 2005" зареєстрували у Львові у січні 2025 року. Основний напрям діяльності підприємства - оренда та експлуатація нерухомого майна. Статутний капітал компанії становить 22 млн грн. Власниками є Оксана Гадомська та Олександр Онопрієнко, керівницею - Оксана Гадомська.

Перед остаточним затвердженням детального плану території мають провести стратегічну екологічну оцінку та громадські обговорення. Після цього документацію повторно розглянуть депутати міської ради.

Наразі ухвалене рішення не означає початок будівництва - спершу для ділянки мають розробити та затвердити відповідний детальний план території.

Нагадаємо, міжнародна логістична група Global Ocean Link (GOL) збудує склад у селі Соломоново на Закарпатті, поруч із кордонами Угорщини та Словаччини. Об'єкт матиме формат логістичного комплексу класу A+. Компанія розглядає цей проєкт не лише як складську нерухомість, а як інфраструктурний хаб для управління товарними потоками між Україною та ЄС.