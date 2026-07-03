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Тернопіль змінюється: на місці старого ТРЦ збудують сучасний комплекс

ТЦ
На місці старого ТЦ збудують сучасний комплекс

У центрі Тернополя, поруч із пам’ятником Небесній сотні та обласним краєзнавчим музеєм, збудують новий торговельно-розважальний центр Grandis. Його зведуть на місці колишнього ТЦ “Гранд” на площі Героїв Майдану. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

У центрі Тернополя збудують новий ТРЦ 

У центральній частині Тернополя, поруч із пам’ятником Небесній сотні та обласним краєзнавчим музеєм, з’явиться новий торговельно-розважальний центр Grandis. Його зведуть на місці колишнього ТЦ "Гранд" на площі Героїв Майдану, 4.

Рішення про передачу земельної ділянки в оренду під забудову ухвалили депутати Тернопільської міської ради 3 липня.

Новий комплекс передбачає зведення чотириповерхової будівлі з просторим внутрішнім холом. Територію майбутнього будівництва вже частково підготували — ділянку огородили парканом із візуалізацією проєкту.

Наразі точні строки початку активних будівельних робіт і введення об’єкта в експлуатацію не визначені. Забудовник завершує підготовку дозвільної документації.

Хто реалізує проєкт

Девелопером виступає компанія "Креатор-Бу"д, яка реалізує проєкт у партнерстві з низкою співучасників, зокрема "Інекском".

Земельна ділянка залишається у комунальній власності та надана в оренду строком на п’ять років для будівництва об’єктів торговельної інфраструктури.

За даними аналітичних систем, зокрема YouControl, компанія "Креатор-Буд" пов’язана з тернопільським девелопером Ігорем Гудою. Проєкт Grandis продовжує розвиток комерційної нерухомості в центральній частині міста та ревіталізацію колишніх торгових площ.

Що було раніше на цій ділянці

Історія локації сягає ще часів кінотеатру "Україна", який згодом перебудували під торговельні ряди - ТЦ "Гранд". З часом об’єкт втратив комерційну активність і поступово занепав.

У різні періоди приміщення використовували під магазини, а під час повномасштабного вторгнення - як гуманітарний склад для потреб переселенців і військових.

Нагадаємо, що в Україні в 2026-2027 роках очікується бум відкриттів торговельних центрів. Передбачається, що у наступних роках український ринок торговельної нерухомості може вийти на рівень 2008–2009 років, коли щороку відкривалося понад 20 торгових центрів.

Автор:
Ольга Опенько