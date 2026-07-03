Тернополь меняется: на месте старого ТРЦ построят современный комплекс

В центре Тернополя рядом с памятником Небесной сотни и областным краеведческим музеем построят новый торгово-развлекательный центр Grandis. Его построят на месте бывшего ТЦ "Гранд" на площади Героев Майдана.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

В центре Тернополя построят новый ТРЦ

В центральной части Тернополя рядом с памятником Небесной сотни и областным краеведческим музеем появится новый торгово-развлекательный центр Grandis. Его построят на месте бывшего ТЦ "Гранд" на площади Героев Майдана, 4.

Решение о передаче земельного участка в аренду под застройку приняли депутаты Тернопольского городского совета 3 июля.

Новый комплекс предполагает строительство четырехэтажного здания с просторным внутренним холлом. Территорию будущего строительства частично уже подготовили — участок огородили забором с визуализацией проекта.

В настоящее время точные сроки начала активных строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию не определены. Застройщик завершает подготовку разрешительной документации.

Кто реализует проект

Девелопером выступает компания " Креатор-Бу"д, реализующая проект в партнерстве с рядом соучастников, в частности " Инэкском" .

Земельный участок остается в коммунальной собственности и предоставлен в аренду сроком на пять лет для строительства объектов торговой инфраструктуры.

По данным аналитических систем, в частности YouControl, компания "Креатор-Буд" связана с тернопольским девелопером Игорем Гудой. Проект Grandis продолжает развитие коммерческой недвижимости в центральной части города и ревитализацию прежних торговых площадей.

Что было раньше на этом участке

История локации уходит еще во времена кинотеатра "Украина", который впоследствии перестроили под торговые ряды - ТЦ "Гранд". Со временем объект потерял коммерческую активность и постепенно пришел в упадок.

В разные периоды помещения использовали под магазины, а во время полномасштабного вторжения – как гуманитарный состав для нужд переселенцев и военных.

Напомним, что в Украине в 2026-2027 годах ожидается бум открытий торговых центров. Предполагается, что в последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.